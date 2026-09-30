Nach mehr als 425.000 autonomen Untersuchungen im Early Access verwandelt Elevate Sicherheitsmeldungen in auditfähige Bewertungen, die Analysten prüfen, hinterfragen und kontrollieren können.

PARIS, Frankreich, 30. September 2026: Sekoia, das europäische Unternehmen für agentische Cybersicherheit, gibt heute die allgemeine Verfügbarkeit von Sekoia Elevate bekannt, der agentischen KI-Schicht seiner autonomen SOC-Plattform. Die KI-Agenten von Elevate untersuchen Sicherheitsmeldungen durchgängig direkt anhand der Sicherheitsdaten der Kunden. Sie liefern in durchschnittlich 99 Sekunden eine auditfähige Bewertung, gestützt auf eine nachvollziehbare Dokumentation jeder Abfrage und jedes Belegs. Mit Elevate ist ein Alert keine Aufgabe mehr, die ein Mensch bearbeiten muss. KI-Agenten erledigen die Untersuchungsarbeit mit hoher Geschwindigkeit, während die Sicherheitsteams die Steuerung der Abläufe und die Kontrolle über die abschließenden Entscheidungen behalten.

Seit zwanzig Jahren erzeugen Sicherheitstools immer bessere Meldungen, und SOC-Teams sind mitgewachsen, um sie zu bearbeiten. Mit zunehmenden Telemetriedaten und dem Einsatz von KI durch Angreifer stößt dieses Modell an seine Grenzen. Für jeden Fall erfassen und korrelieren die Agenten von Elevate Log-Rohdaten, Erkennungen, Threat Intelligence, Runbooks und den Kontext zur Reaktion auf Sicherheitsvorfälle. Sie übernehmen damit die manuelle Vorarbeit, die viel Zeit der Analysten beansprucht. Sicherheitsteams können ihre Expertise dort einsetzen, wo sie zählt.

Vom Early Access zur allgemeinen Verfügbarkeit

Elevate erreicht die allgemeine Verfügbarkeit nach einem Early-Access-Programm in realen Produktionsumgebungen. In dieser Phase wurde die Lösung mehr als 2.000 Kunden und Hunderten von SOC-Analysten bereitgestellt und führte mehr als 425.000 autonome Untersuchungen durch. Dabei korrelierte sie Meldungen aus sämtlichen angebundenen Datenquellen. Führende Managed Security Service Provider (MSSPs) in Europa und den USA berichten von bis zu fünfmal schnelleren Untersuchungen sowie einer tiefergehenden und konsistenteren Bedrohungsanalyse.

Untersuchungen, die Analysten prüfen und hinterfragen können

Transparenz ist Bestandteil jeder Untersuchung. Elevate dokumentiert die Abfragen seiner Agenten und die Meldungen hinter jeder Feststellung. Analysten können nachvollziehen, wie eine Bewertung zustande kam, welche Belege sie stützen und welche Aspekte möglicherweise einer weiteren Prüfung bedürfen. Sie können jede Schlussfolgerung prüfen, korrigieren oder durch eine eigene Bewertung ersetzen. Jede Änderung wird für die spätere Analyse von Sicherheitsvorfällen und für Audits protokolliert. Jede bestätigte oder korrigierte Untersuchung erweitert zudem den Kontext, der für die nächste Untersuchung zur Verfügung steht.

Autonome Cyberabwehr braucht ein System, nicht nur ein Modell

Elevate stützt sich auf die Ressourcen und Fähigkeiten, die Sekoia über Jahre aufgebaut hat: eigene Threat Intelligence, eine Infrastruktur für Sicherheitsdaten, tiefgehende Integrationen und Untersuchungsabläufe in Tausenden von Produktionsumgebungen. Die Plattform ist modellunabhängig und wählt für jede Aufgabe das passende Modell. Sie ist von Grund auf offen konzipiert und arbeitet mit der bestehenden Sicherheitslandschaft des Kunden zusammen.

"Die Ära der Alarm-getriebenen Sicherheitsarbeit geht zu Ende", sagt Freddy Milesi, CEO von Sekoia. "Das Modell allein schafft keinen dauerhaften Wettbewerbsvorteil. Was einen Agenten im SOC wirksam macht, ist das System um ihn herum: Threat Intelligence, Kundenkontext, gespeichertes Wissen und die Fähigkeit zu handeln. Elevate bringt dieses System in den produktiven Einsatz und ermöglicht autonome Cyberabwehr, unabhängig von einer bestimmten Technologieplattform oder einem einzelnen Modell."

"Elevate verändert die Rolle des Analysten: von der Datensammlung hin zur Entscheidungsfindung", sagt Georges Bossert, Chief Technology and Product Officer bei Sekoia. "Unsere Agenten erledigen die umfassende Vorarbeit direkt anhand der Rohdaten und erklären jeden Schritt. So können sich Sicherheitsteams auf die Entscheidungen konzentrieren, die das Unternehmen schützen, und behalten zugleich die Kontrolle über den Prozess."

Weitere Informationen zu Sekoia Elevate: https://www.sekoia.com/platform/elevate

Über Sekoia

Sekoia ist ein europäische Unternehmen für agentische Cybersicherheit, das autonome Cyberabwehr im KI-Zeitalter entwickelt. Seine Sicherheitsplattform verbindet Threat Intelligence, Kundenkontext, gespeichertes Untersuchungswissen, KI-Modelle, Sicherheitsfähigkeiten und reaktive Maßnahmen. So untersuchen und handeln KI-Agenten in großem Umfang, während Sicherheitsteams Ziele, Richtlinien und Kontrollmechanismen festlegen. Die von Grund auf offene und unabhängige Plattform arbeitet mit jeder Sicherheitslandschaft, jedem Modell und jeder Bereitstellungsumgebung zusammen. Von KMU, die durch MSSPs betreut werden, bis hin zu Fortune-2000-Unternehmen macht Sekoia fortschrittliche Cyberabwehr für alle zugänglich. www.sekoia.com

Pressekontakt: Arnaud Dechoux, media@sekoia.com