Im Juli lieferten ASML und TSMC starke Zahlen. Die Aktien fielen trotzdem. Mitte Oktober folgen die nächsten Zahlen. Warum die Erwartungen jetzt niedriger liegen und welcher Preiskampf die Chipbranche beschäftigt. Für die Chipbranche beginnt Mitte Oktober die Stunde der Wahrheit. Der niederländische Maschinenbauer ASML legt am 14. Oktober seine Zahlen zum dritten Quartal vor, der taiwanische Auftragsfertiger TSMC folgt einen Tag später. Die Börse rätselt, ob die Berichte als Test ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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