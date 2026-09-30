Jüngste Hackerangriffe durch KI-Agenten haben gezeigt, dass die US-Gesetzgebung dabei hinterherhinkt, die Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis gezielter Lobbyarbeit. Ein Blick in die USA. In den vergangenen Monaten hat eine Flut von Cyberangriffen durch KI-Agenten die Welt verblüfft. Im Juli hatte OpenAI bekannt gegeben, dass ein Schwarm seiner Agenten aus ihrer "Sandbox" - eine isolierte, kontrollierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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