Während viele mittelständische Unternehmen KI-Agenten noch vorsichtig prüfen, zeigt Accio, Alibaba.coms agentische KI-Plattform für KMU und Solopreneurs, wie Agentic AI im B2B-Alltag entlasten kann: bei Recherche, Datenabgleich, Dokumentenprüfung und operativen Routineprozessen. Warum KI-Agenten für KMU jetzt relevant werden Der Mittelstand steht unter Druck: knappe Ressourcen, komplexere Lieferketten, mehr Dokumentationspflichten und steigende Erwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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