Kobrea gibt Genehmigung von Explorationsprogramm 2026/2027 im Wert von 4 Mio. USD bekannt: Von BHP finanziertes Programm umfasst Diamantbohrungen in Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyr-Prospektionsgebiet El Destino - Western Malargüe Mining District - Provinz Mendoza, Argentinien

Vancouver, British Columbia, 30. September 2026 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE: KBX) (FWB: F3I) (OTCQB: KBXFF) ("Kobrea" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass der im Rahmen seiner Explorationsallianz mit BHP Metals Exploration Pty Ltd. ("BHP Metals Exploration") eingerichtete Managementausschuss ein Arbeitsprogramm und ein Budget in Höhe von 4 Millionen USD für die Explorationssaison 2026/2027 auf den unternehmenseigenen Western Malargüe Copper Projects in der argentinischen Provinz Mendoza genehmigt hat.

Das Explorationsprogramm im Wert von 4 Millionen USD wird von BHP Metals Exploration gemäß der Allianzvereinbarung mit Kobrea finanziert und während der Projektgenerierungsphase durchgeführt (weitere Details entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. August 2026). Das Programm wurde konzipiert, um bekannte Porphyr-Kupfer-Ziele voranzutreiben und das umfassendere, 733 km2 große Landpaket systematisch hinsichtlich weiterer Prospektionsgebiete zu bewerten. Die Explorationsaktivitäten umfassen geochemische Probenahmen, geologische Kartierungen und geophysikalische Bodenuntersuchungen in unterschiedlichen Porphyr-Prospektionsgebieten im gesamten Konzessionsgebiet sowie Diamantbohrungen im Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyr-Prospektionsgebiet El Destino.

Höhepunkte des Explorationsprogramms 2026/2027:

Diamantbohrungen im Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyr-Prospektionsgebiet El Destino

Induzierte Polarisation ("IP") in den Prospektionsgebieten El Destino und KBX-17

Gesteinssplitterprobenahmen und geologische Kartierungen in bekannten Porphyr-Prospektionsgebieten

Erste Erkundungsarbeiten auf neu identifizierten Porphyr-Prospektionsgebieten

Hyperspektralanalyse und -interpretation im gesamten Konzessionsgebiet

Flusssediment-Probenahmeprogramm im gesamten Konzessionsgebiet Feinfraktions-Flusssediment-Probenahmen für Multielementanalysen Schwermineralkonzentrate zur potenziellen Identifizierung und Charakterisierung von Indikatormineralen Probenahmen an ausgewählten Standorten für geochronologische Analysen



"Die Genehmigung dieses Explorationsprogramms im Wert von 4 Millionen USD ermöglicht es uns, in eine umfassende Sommer-Feldsaison auf den Western Malargüe Copper Projects überzugehen", sagte James Hedalen, CEO von Kobrea. "Das Programm kombiniert Exploration im Distriktmaßstab zur Identifizierung und Weiterentwicklung zusätzlicher Porphyrziele mit Diamantbohrungen bei El Destino, einem der von unseren technischen Teams identifizierten vorrangigen Ziele. Da BHP Metals Exploration das Programm im Rahmen unserer Explorationsallianz finanziert, besteht unser Ziel darin, dieses große Landpaket systematisch in Richtung einer Entdeckung weiterzuentwickeln."

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Rory Ritchie, P.Geo., VP-Exploration und Direktor von Kobrea und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über BHP Metals Exploration

BHP Metals Exploration ist Teil von BHP und verantwortlich für die Auffindung und Bewertung neuer Mineralexplorationschancen, die das zukünftige Wachstum des Unternehmens unterstützen.

BHP ist ein weltweit vertretenes Ressourcenunternehmen, das für die Welt wesentliche Rohstoffe wie Eisenerz, Kupfer und Metallurgiekohle sowie bald auch Kali produziert. Mit Betriebsstätten und Projekten in über 90 Ländern ist BHP der größte Kupferproduzent der Welt. Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zu Sicherheit, operativer Kompetenz, disziplinierter Kapitalallokation und Schaffung langfristiger Werte für seine Aktionäre, Mitarbeiter, Partner und lokale Gemeinschaften. BHPs Ziel ist es, Menschen und Ressourcen zusammenzubringen und so eine bessere Welt zu gestalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter bhp.com.

Über Kobrea

Kobrea Exploration Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt der Erwerb und die Exploration von Basismetallprojekten ist. Kobrea besitzt das Recht, eine 100%ige Beteiligung an 7 Projekten mit mehr als 733 km2 Gesamtfläche im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza zu erwerben (Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. August 2024). Die Konzessionsgebiete werden als aussichtsreich für Porphyr-Kupfer- und Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten erachtet. Bisher wurden mehrere Porphyr-Kupfer-Zielgebiete umrissen, die hydrothermale Alterationsprofile über mehrere Kilometer, eine anomale Kupfer±Gold±Molybdän-Geochemie, Quarz-Stockwork-Erzgänge, örtliche hydrothermale Brekzien und dazitische bis dioritische Porphyr-Intrusionen aus dem Miozän aufweisen. Kobrea besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Upland Copper Project in der kanadischen Provinz British Columbia.

Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedarplus.ca einsehen können.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Per: "James Hedalen"

James Hedalen

CEO & Direktor

Kontaktinformationen

James Hedalen

CEO & Direktor

Mobil: (778) 322-9066

E-Mail: mailto:James@kobreaexploration.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen, darunter Aussagen zu (i) dem geplanten Explorationsprogramm für 2026/2027 im Umfang von 4 Millionen USD, einschließlich dessen Umfang, Budget und erwarteter Aktivitäten, (ii) den geplanten Diamantbohrungen am Prospektionsgebiet El Destino und anderen geplanten Explorationsaktivitäten, (iii) der Explorationsstrategie und den Zielen des Unternehmens für die Western Malargüe Copper Projects sowie (iv) der Erwartung, dass BHP Metals Exploration das Programm im Rahmen der Allianzvereinbarung finanzieren wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen durch Begriffe wie "glauben", "prognostizieren", "anstreben", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen", "Strategie", "Zukunft", "Chance", "planen", "könnte", "sollte", "wird", "würde" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Zahlreiche Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, darunter unter anderem die Einstellung der Finanzierung von Explorationsausgaben durch BHP Metals Exploration gemäß den Bestimmungen der Allianzvereinbarung; die Unfähigkeit, erforderliche Genehmigungen und Finanzmittel zu erhalten; Änderungen der Explorationspläne und Budgets; Risiken in Zusammenhang mit Explorationsaktivitäten in Argentinien sowie die Interpretation der Explorationsergebnisse. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Richtigkeit.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86051Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86051&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4998911099Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.