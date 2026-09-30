München (ots) -Vom 29. September bis 7. Oktober 2026 reduziert MOVA ausgewählte Produkte für Haushaltsreinigung, Bodenpflege, Haustierbedarf und smarte Rasenpflege um bis zu 600 Euro. Mit dabei sind aktuelle Saugroboter-Flaggschiffe, Modelle mit Frischwasser-Wischwalze, ein Nass-Trockensauger mit Heißwasserreinigung, die selbstreinigende Katzentoilette LRIO Prime sowie Mähroboter für unterschiedliche Gartengrößen und Geländeanforderungen.MOVA V70 Ultra Complete: aktuelles Dual-Mop-Flaggschiff849 EUR statt 1.399 EUR I Ersparnis: 550 EUR (39 %)Der V70 Ultra Complete verbindet 42.000 Pa Saugleistung mit zwei rotierenden Wischmopps und besonders weit ausfahrbaren Reinigungselementen. Der Wischmopp fährt bis zu 16 Zentimeter über das Gehäuse hinaus, die adaptive Seitenbürste bis zu zwölf Zentimeter. So erreicht der Roboter auch Bereiche entlang von Wänden, Möbeln und in Ecken.Zum Produkt: https://ots.de/lhr2TnMOVA P70 Pro Ultra: leistungsstarker Allrounder499 EUR statt 600 EUR I Ersparnis: 200 EUR (29 %)Der P70 Pro Ultra richtet sich an mittelgroße bis große Haushalte und kombiniert zwei rotierende Wischmopps mit praktischer Automatisierung. MaxiReach fährt Seitenbürste und Wischmopp aus, um Verschmutzungen entlang von Kanten und in schwer erreichbaren Bereichen besser zu erfassen.Zum Produkt: https://ots.de/qz4S1uMOVA Z60 Ultra Roller Complete: Der Routinier unter den Rollern599 EUR statt 1.199 EUR I Ersparnis: 600 EUR (50 %)Der Z60 Ultra Roller Complete arbeitet mit einer kontinuierlich gereinigten Wischwalze. HydroForce versorgt die Walze während des Betriebs laufend mit Frischwasser. AutoShield erkennt Teppiche und deckt die feuchte Walze automatisch ab, während DuoBrush-Technologie Haarverwicklungen reduziert.Zum Produkt: https://ots.de/nKdGWGMOVA V50 Ultra Complete: bewährtes Flaggschiff für Tierhaushalte549 EUR statt 999 EUR I Ersparnis: 450 C (45 %)Der V50 Ultra Complete ist MOVAs erstes Saugroboter-Flaggschiff und hat sich als ausgereiftes Modell für den Alltag etabliert. Das DuoSolution-System unterstützt den Einsatz einer speziellen Reinigungslösung gegen Haustiergerüche. Anti-Tangle-Technologien reduzieren zugleich die Ansammlung von Tierhaaren.Zum Produkt: https://ots.de/y9eOgsMOVA X4 Pro: Bodenreinigung mit Heißwasser und Heißluft249 EUR statt 399 EUR I Ersparnis: 150 EUR (38 %)Der X4 Pro kombiniert kontinuierliches Wischen mit 80 Grad heißem Wasser und den gezielten SpotHeat-Sprühmodus. Damit lassen sich unter anderem Fett, Kaffee und andere hartnäckige Verschmutzungen behandeln. Die kontrollierte Bodenkontakttemperatur von 45 Grad schützt unterschiedliche Oberflächen.Zum Produkt: https://ots.de/tiJdEBMOVA LRIO Prime: automatisierte und hygienische Katzenpflege329 EUR statt 499 EUR I Ersparnis: 170 EUR (34 %)Die selbstreinigende Katzentoilette LRIO Prime reduziert den Aufwand für das tägliche Säubern und ermöglicht mit ihrem elf Liter großen Abfallbehälter bis zu 15 Tage automatisierten Betrieb. Ein zweistufiges System aus Aktivkohlefilter und automatischem Deodorant-Spray hilft dabei, Gerüche zu kontrollieren.Zum Produkt: https://ots.de/egWTwlMOVA LiDAX Ultra 1200: smarte Rasenpflege ohne Begrenzungskabel749 EUR statt 1.099 EUR I Ersparnis: 350 EUR (32 %)Die LiDAX Ultra Modelle kombinieren 360 0-3D-LiDAR, Kl-Vision und automatische Kartierung für eine Navigation ohne Begrenzungskabel oder RTK-Station. UltraTrim unterstützt zusätzlich das Mähen entlang von Kanten. Der LiDAX Ultra 800 ist für Flächen bis 800 m2 ausgelegt, der LiDAX Ultra 1200 für bis zu 1.200 m2.Zum Produkt: https://www.amazon.de/dp/B0GD23KKHC?th=1 (https://www.amazon.de/dp/B0GD23KKHC?th=1)MOVA LiDAX Ultra 2000 AWD: Allrad für anspruchsvolles Gelände1.699 EUR statt 2.199 EUR I Ersparnis: 500 EUR (23 %)Der LiDAX Ultra 2000 AWD verbindet UltraView 3.0 mit Kl-Sensorik und UltraDrive-Allradantrieb. Das System ermöglicht eine zentimetergenaue Navigation ohne Begrenzungskabel oder RTK-Station und bewältigt Steigungen von bis zu 80 Prozent sowie Hindernisse von bis zu sechs Zentimetern Höhe.Zum Produkt: https://www.amazon.de/dp/B0GNMLJD2F?th=1MOVA AeroChef FD20 Pro: flexibles Airfryer-Kochen mit 9 Litern99 EUR statt 149 EUR I Ersparnis: 50 EUR (33 %)Der AeroChef FD20 Pro kombiniert einen großen 9-Liter-FlexZone-Garraum mit hoher Leistung und flexibler Zubereitung. SyncFinish unterstützt die gleichzeitige Fertigstellung unterschiedlicher Speisen, während die 3600 Hot Poly-Air-Zirkulation für eine gleichmäßige Hitzeverteilung sorgt.Zum Produkt: https://ots.de/apf6pqMOVA S20 Pro: Siebträgermaschine für individuellen Kaffeegenuss399 EUR stat 599 EUR I Ersparnis: 200 EUR (33 %)Die S20 Pro kombiniert ein intelligentes Heizsystem mit Doppelboiler- und Doppelpumpentechnik für die parallele Zubereitung von Kaffee und Milchschaum. Über das PanoramaTouch-Bedienfeld stehen vier Voreinstellungen sowie individuelle Möglichkeiten für die Zubereitung zur Verfügung.Alle Preisangaben gelten für Deutschland. Preise, Verfügbarkeit und Aktionskonditionen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich kurzfristig ändern.Pressekontakt:RUESS GROUPinfo@ruess-group.comOriginal-Content von: MOVA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182374/6362311