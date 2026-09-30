NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 1750 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca rechnet für den Luxuskonzern mit einem organischen Wachstum um 4,7 Prozent, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht schrieb./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 12:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 13:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000052292
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 12:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 13:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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