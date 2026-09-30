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30. September 2026 / Brossard, Québec / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) ("Windfall" oder das "Unternehmen"), seit 2005 ein führendes Unternehmen bei der Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen zur Entdeckung von Minerallagerstätten, freut sich, die Verlängerung seiner Claims auf 592 Hektar sowie die erfolgreiche Modellierung und Extraktion der geophysikalischen "digitalen Signatur" bekannt zu geben.

Die von Windfall Geotek abgesteckten KI-basierten Zinkzielgebiete wurden durch ein KI-Modell mit einem höheren Ähnlichkeitsgrad generiert, wobei ausschließlich die Zink-Kupfer-Analysen herangezogen wurden, die sieben (7) VMS-Lagerstätten südöstlich des Bathurst Mining Camp (BMC) charakterisieren, nämlich Brunswick Nr. 12, Brunswick Nr. 6, Key Anacon, Captain, Captain North Extension, Heath Steele und Stratmat Main.

Das Konzessionsgebiet VMS-1 Upper Sprig Brook wurde im September 2025 aufgrund seines VMS-Potenzials (Zn-Cu-Ag-Au) auf der Grundlage einer KI-Zielerstellungsstudie für das Bathurst Mining Camp aus dem Jahr 2025 abgesteckt. Es befindet sich etwa 14 km ostsüdöstlich der VMS-Minen Heath Steele und 6 km südlich der VMS-Lagerstätte Captain in New Brunswick. Die Liegenschaft ist über den Highway 430 sowie über sekundäre Forststraßen, die vom Highway 430 abzweigen, gut erreichbar.

Abbildung 1

Technische Zusammenfassung und Methodik

Windfall Geotek verwendete einen Satz von 694 Variablen, die aus der Multiparameter-Messung (Magnetik, Radiometrik, Elektromagnetik) im Jahr 1995 und der MEGATEM-Untersuchung im Jahr 2004 zusammengestellt und auf eine Zellengröße von 50 m (Modellauflösung) gerastert wurden; diese wurden über die regionale Modellierungsfläche angewendet, was 1 363 428 Datenpunkten (Pixeln) entspricht. Insgesamt wurden 26.887 Zink- und Kupferanalysen als Trainingsdaten verwendet. Diese Trainingsdaten stammten aus verschiedenen Quellen: (1) Bohrlochdatenbank des Ministeriums für Energie und Bergbau der Regierung von New Brunswick; (2) Votorantim Metals Canada; (3) Daten-CD in Goodfellow et al., 2003, "Massive Sulfide Deposits of the Bathurst Mining Camp, New Brunswick, and Northern Maine": Economic Geology Monograph 11, 930 S.; und (4) Windfall Geotek-Zusammenstellung zu den Lagerstätten Hafmile, Chester und Captain).

Lesen Sie die Zusammenfassung der Arbeiten:

GEOLOGIE UND EXPLORATIONSAKTIVITÄTEN: Das Konzessionsgebiet VMS-1 Upper Sprig Brook wird hauptsächlich von Gesteinen der Tetagouche-Gruppe unterlagert, zu der felsische Vulkanite der Nepisiquit-Falls-Formation und der Flat-Landing-Brook-Formation gehören, die entlang einer Verwerfung an mafische Vulkanite der Boucher-Brook-Formation grenzen.

Seit 1953 finden im Konzessionsgebiet VMS-1 Upper Sprig Brook und in dessen Umgebung Explorationsaktivitäten statt (Abbildung 2). Von 1953 bis 2005 wurden insgesamt 37 Bohrungen niedergebracht, um Anomalien der luftgestützten elektromagnetischen MEGATEM-II-Zeitbereichsmessung zu überprüfen. Die meisten Bohrungen zielten auf EM-Anomalien ab, deren Leiter durch graphithaltige Sedimente erklärt wurden, sowie auf stratigrafische Ziele. Einige Bohrungen trafen jedoch auf mineralisierte Zonen, die durch geringe Mengen an Chalkopyrit und geringfügig pyrithaltige und/oder Quarzschiefer gekennzeichnet sind und vernachlässigbare Goldgehalte aufweisen.

Abbildung 2.

Zu den bislang besten Bohrergebnissen zählen:

• Bohrung B-3 (1953): 9,2 % Zn, 0,44 % Cu und 170 g/t Ag (2)

• Bohrung B-23 (1953): 4,8 % Zn, 0,47 % Cu und 100 g/t Ag (2)

• Bohrung A72-5 (1972): 0,2 % Zn, 0,6 % Cu und 4 g/t Ag (2)

• Bohrung SB-05-03 (2005): 0,27 % Zn und 0,21 % Cu auf 0,4 m (1)

1- Ministerium für natürliche Ressourcen und Energie von New Brunswick, Bewertungsbericht 476207;

2- Goodfellow, W.D., McCutcheon, S.R., Peter, J.M., 2003, Massive Sulfide Deposits of the Bathurst Mining Camp, New Brunswick, and Northern Maine: Economic Geology Monograph 11, 930 S.

3- Eine umfassende Auswertung historischer Daten, gefolgt von Feldarbeiten (Gesteins- oder Bodenprobenahme), ist von Windfall Geotek für die nahe Zukunft geplant.

Kommentar des Managements

Michel Fontaine, President und CEO von Windfall Geotek, erklärte: "Das KI-System von Windfall Geotek stellt weiterhin die Leistungsfähigkeit der digitalen Exploration unter Beweis, indem es einen bewährten, datengestützten Ansatz nutzt, um die Exploration auf kleinere Gebiete mit höherer Priorität zu konzentrieren. Durch die Eingrenzung des Untersuchungsgebiets vor größeren Feldausgaben macht unsere Technologie die Exploration zielgerichteter, effizienter und kostengünstiger.

Das Bathurst-Projekt markiert eine wichtige Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells - von der Generierung von KI-/ML-Zielen für Kunden hin zur selektiven Beteiligung an der Exploration und potenziellen Wertschöpfung von Zielen, die durch unsere eigene Technologie ermittelt wurden. Nach 41 Entdeckungen für unsere Kunden ist es an der Zeit, die volle Stärke unseres KI-Systems unter Beweis zu stellen und als hybrides Unternehmen zu agieren, das Dienstleistungen mit direkter, KI-gesteuerter digitaler Exploration kombiniert.

Wir freuen uns darauf, diese vorrangigen VMS-Ziele in den nächsten Arbeitsphasen voranzutreiben, mit der Zielsetzung, die vielversprechendsten Ziele zu validieren und schließlich durch Bohrungen zu überprüfen. Genau das sollte digitale Exploration leisten: eine präzisere Explorationszielbestimmung, einen disziplinierten Kapitaleinsatz und eine direkte Beteiligung an dem durch unsere KI erschlossenen Wert."

Technische Details

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Grigor Heba, Chief Geologist von Windfall Geotek und "qualifizierter Person" (QP) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Windfall Geotek - KI-gestützte Entdeckungen seit 2005

Windfall Geotek ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Mineralexploration, das komplexe geowissenschaftliche Daten mit unübertroffener Geschwindigkeit und Genauigkeit in vielversprechende Entdeckungen umwandelt. Mit einem multidisziplinären Team aus Geophysikern, Geologen und KI-Spezialisten validiert Windfall ausgewählte, von der KI generierte Ziele und stellt damit die Zuverlässigkeit seines Systems unter Beweis. Über den Bergbau hinaus weitet Windfall seine Expertise auf lebensrettende Anwendungen, darunter die Detektion von Landminen und Blindgängern, aus.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Michel Fontaine 514-994-5843

Chairman, President und CEO von Windfall Geotek

E-Mail: Michel@windfallgeotek.com

Website: www.windfallgeotek.com

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie im Profil von Windfall Geotek auf SEDAR unter www.sedar.com. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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