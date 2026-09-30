Nutzerdaten über Apps zu sammeln, ist in der Fast-Food-Branche längst Standard. Doch die Auswertung der Kaufgewohnheiten dient offenbar nicht nur dazu, individuelle Rabattcoupons zu verteilen. Wie wir erst kürzlich beleuchtet haben, wertet McDonald's weitreichende Verzehrdaten über die eigene App aus. Ein aktueller Leak zeigt jetzt, dass der Konzern auf Basis solcher Daten im Hintergrund sogar direkt in die Preisgestaltung eingreift. Dazu berichtet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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