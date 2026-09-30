Völklingen (ots) -Auch im September 2026 beteiligten sich zahlreiche Globus Baumärkte aus Deutschland und Luxemburg sowie die saarländische Unternehmenszentrale in Völklingen beim World Cleanup Day - und das bereits zum dritten Mal in Folge. Insgesamt rund 420 Azubis und 150 Betreuer tauschten Verkaufsflächen und Büros gegen Müllzangen und Handschuhe aus, befreiten ihre Umgebung von achtlos weggeworfenem Abfall und sammelten viereinhalb Tonnen Müll.Neu in diesem Jahr: Globus Baumarkt stattete seine Teams mit leuchtend orangefarbenen Warnwesten aus, die mit einem passenden Claim bedruckt wurden. Sie sorgten für einen einheitlichen Look und machten die engagierten Helfer weithin sichtbar.Bei der Mülljagd kam einiges zusammen: von Lebensmittelverpackungen und Plastiktüten über zahlreiche Zigarettenkippen bis hin zu dem einen oder anderen kuriosen Fund. So entdeckte eines der Baumarkt-Teams beispielsweise eine vollständige Schlafausrüstung mit Kissen, Bettdecke, Spannbettbezug und sogar Schlafanzughose. Die Geschichte dahinter werde wohl für immer ein Rätsel bleiben. Auch das Miteinander kam nicht zu kurz: Ein weiteres Team berichtete von viel Spaß und guter Zusammenarbeit. Zum Abschluss habe man den gemeinsamen Einsatz bei leckerer Pizza ausklingen lassen."Eine saubere Umwelt, jede Menge Teamgeist, viele Erlebnisse und vor allem das gute Gefühl, zusammen etwas bewegt zu haben - so bleibt die Aktion für Globus Baumarkt in Erinnerung", lautet das Fazit der Projektleiterin Susanne Motsch vom Team Nachhaltigkeit bei Globus Baumarkt.Über Globus BaumarktDas Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 91 Globus Baumärkte. Mit rund 9000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.Zum 14. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2025 in der jüngsten "Baumarktstudie" von Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin zum besten Baumarkt Deutschlands gewählt. In dieser Verbraucherumfrage belegt Globus Baumarkt bei fünf Hauptkategorien - Mitarbeiter, Qualität und Service, Sortimentsauswahl, Einkaufsatmosphäre und unternehmerische Verantwortung - den ersten Platz und somit die Spitzenposition bei der Gesamtbeurteilung.Auch im Kundenmonitor Deutschland 2026 der ServiceBarometer AG erreicht Globus Baumarkt in vielen Leistungsfaktoren den ersten Platz, darunter "Warenpräsentation", "Auffindbarkeit der Produkte im Markt", "Vorrätigkeit der gewünschten Produkte", "Qualität der angebotenen Waren und Produkte", "Fachliche Beratung", "Legt großen Wert auf Nachhaltigkeit" und "Wertschätzung" gegenüber den Kunden.Zudem gehört Globus Baumarkt zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2026 das Unternehmen zum fünften Mal in Folge zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Baumarkt mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.Mehr Informationen unter www.globus-baumarkt.deWeitere Presse-Mitteilungen unter www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/pressePressekontakt:Diana Doriguzzipresse@globus-baumarkt.deOriginal-Content von: Globus Baumarkt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150962/40000190