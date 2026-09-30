Andersen Global baut seine Kompetenzen in den Bereichen Steuerberatung und Transaktionsberatung in Argentinien durch eine Kooperationsvereinbarung mit Fidem Partners aus und stärkt damit seine Präsenz und sein Dienstleistungsangebot auf diesem Markt.

Fidem Partners wurde 2011 gegründet und berät Unternehmen in den Bereichen Steuern und Compliance, M&A sowie Business Process Outsourcing. Die Kanzlei betreut Unternehmen aus den Bereichen Energie, Technologie, Finanzdienstleistungen, Agrarwirtschaft und Konsumgüter und verfügt über umfassende Erfahrung in der Betreuung von Tochtergesellschaften multinationaler Unternehmen in Argentinien. Das multidisziplinäre Team greift auf Erfahrungen aus führenden Beratungsunternehmen und dem geschäftlichen Umfeld zurück, um in allen wichtigen Phasen des Unternehmenslebenszyklus praktische Unterstützung zu bieten.

"Der Großteil unserer Arbeit betrifft Tochtergesellschaften multinationaler Unternehmen, die in Argentinien tätig sind, wo das regulatorische Umfeld nicht nur die Einhaltung von Vorschriften, sondern auch Urteilsvermögen erfordert", sagte Darío H. Díaz, geschäftsführender Gesellschafter von Fidem Partners. "Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Global erhalten unsere Mandanten Zugang zu einer globalen Plattform, ohne dabei auf den persönlichen Service verzichten zu müssen, der sie ursprünglich zu uns geführt hat."

"Unsere Beziehung zum Fidem-Team hat sich über mehrere Jahre hinweg durch die Zusammenarbeit mit unseren Kollegen in ganz Lateinamerika entwickelt", sagte Mark L. Vorsatz, globaler Vorstandsvorsitzender und CEO von Andersen. "Die Formalisierung dieser Partnerschaft bietet uns eine solide Grundlage für die weitere Zusammenarbeit und erweitert unsere umfassende Plattform um wichtige Kompetenzen in den Bereichen Steuerrecht und Transaktionsabwicklung in Argentinien."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich eigenständiger, unabhängiger Mitgliedsfirmen, der sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsfachleuten aus aller Welt zusammensetzt. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet und beschäftigt heute weltweit mehr als 50.000 Fachkräfte. Über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner ist das Unternehmen an über 1.000 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260929015041/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700