DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 1. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 01:50 JP/BoJ, Tankan 3Q Diffusionsindex für Großunternehmen des Verarbeitenden Gewerbes PROGNOSE: 25 zuvor: 22 *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 50,0 zuvor: 49,6 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September 1. Veröff.: 50,3 zuvor: 51,1 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September 1. Veröff.: 53,8 zuvor: 54,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) September 1. Veröff.: 52,7 zuvor: 52,7 *** 10:20 EU/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Eurocommerce Payments Day Event *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 52,0 1. Veröff.: 52,0 zuvor: 51,7 *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,4% zuvor: 6,4% *** 11:35 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Veranstaltung zu Ehren von Ex-EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 200.000 zuvor: 197.000 *** 15:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung einer Konferenz anlässlich des 15-jährigen Bestehens des ESRB (15:45 Leitung Panel) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 57,0 1. Veröff.: 57,0 zuvor: 53,9 *** 16:00 US/Bauausgaben August PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 54,9 Punkte zuvor: 54,6 Punkte *** 16:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede zu Federal Reserve Economic Data *** 17:30 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel bei Konferenz zu Ehren von Charles Goodhart *** 19:30 US/Fed-Vize-Chairman Jefferson, Rede zu U.S. Economy and Monetary Policy *** 21:00 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Teilnahme an Veranstaltung des Atlantic Council (21:30 Diskussion) *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q - CN, HK/Börsenfeiertag: China, Hongkong ===

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September 30, 2026 08:54 ET (12:54 GMT)

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