Nike steht unmittelbar vor der Veröffentlichung seiner Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027. Am 1. Oktober 2026 nach US-Börsenschluss wird sich zeigen, wie sich das Geschäft seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres entwickelt hat. Besonders der Umsatz, das schwierige Geschäft in China und die Fortschritte beim laufenden Konzernumbau dürften im Mittelpunkt stehen.Nike legt am Donnerstag Zahlen vor Nike veröffentlicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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