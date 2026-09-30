Gewinner der vergangenen Versionen der Meisterschaft "Create Apps" der Dubai Chamber of Digital Economy haben betont, wie Dubai Unternehmern dabei hilft, vielversprechende Ideen in skalierbare digitale Unternehmungen zu transformieren, wobei die Meisterschaft eine zentrale Rolle bei der Unterstützung ihres Wachstums spielt.

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During Create Apps Championship 2025 (Photo: AETOSWire)

Die Meisterschaft, die 2023 im Rahmen der Initiative "Create Apps in Dubai" lanciert wurde, unterstützt die Teilnehmenden durch spezialisierte Schulungen, Mentoring, Kontakte zu Investoren und Partnern und Finanzierung für die Entwicklung und Lancierung erfolgreicher Apps.

Mariam Mohammed Almarri, Mitgründerin von Boom, sagte: "Ein wichtiger Meilenstein in unserer Entwicklung war die Teilnahme an der Meisterschaft 'Create Apps', bei der Boom als Dubais App des Jahres 2025 und wirkungsvollste App ausgezeichnet wurde. Durch diese Anerkennung konnten wir Boom entwickeln und von einer Idee in ein echtes Produkt überführen."

Rakesh Mavath, Mitgründer und CEO von Takeem, sagte: "Der erste Pluspunkt, den uns die Meisterschaft verschafft hat, war Glaubwürdigkeit. Der zweite war Bekanntheit: auf der Bühne wurde Takeem für ein Publikum sichtbar, in das wir uns nicht hätten einkaufen können. Der Dritte war Zugang: DCDE öffnete bewusst Türen zu wichtigen Unternehmen, Regierungsvertretern und Investoren. Seit dieser ersten Kohorte haben wir mittlerweile mehr als 100.000 Einheiten und über 9 Milliarden AED an jährlichem Mietwert eingefahren.

Bassem Nassif, Gründer von The Intern, sagte: "Das Feedback von Jury und Mentoren hat uns dazu motiviert, die Idee, das Modell und die ganze Erfahrung zu optimieren. Durch den Pitch-Prozess mussten wir unsere Story so schärfen, dass wir einen Personalleiter in fünf Minuten für uns gewinnen konnten."

Mahra Al Hosani, Gründerin und CEO von Pharmedic, sagte: "Die Meisterschaft 'Create Apps' hat Pharmedic dabei unterstützt, die digitale Bereitstellung unserer Gesundheitsdienstleistungen zu stärken und zu verfeinern, wie wir Präzisionsmedizin näher an die Patienten und Gesundheitsdienstleister bringen. Sie hat uns wertvolle Aufmerksamkeit von Vorstandsberatern, strategischen Partnern, Regulierungsbehörden im Gesundheitswesen und Interessenvertretern geschenkt."

Über die Dubai Chamber of Digital Economy

Die Dubai Chamber of Digital Economy setzt sich dafür ein, Dubai als weltweit führenden Standort für die digitale Wirtschaft zu positionieren. Zu ihren Aufgaben gehört es, Unternehmen, Fachkräfte und Investoren anzuziehen und gleichzeitig ein günstiges Umfeld für das Wachstum digitaler Unternehmen zu schaffen.

*Quelle: AETOSWire

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