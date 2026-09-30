Baden-Baden (ots) -Die Oktober-Highlights in der ARD Mediathek, ARD Sounds, auf Youtube und auf den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR."aniDEEP" ab sofort in ARD SoundsWas hat ein Anime wie "Haikyu!!" mit Leistungsdruck zu tun? Warum bringen einen Figuren aus "Attack on Titan" dazu, Vorstellungen von Gut und Böse zu hinterfragen? Und weshalb können einem Anime-Charaktere das Gefühl geben, mit Problemen weniger allein zu sein? Im Video-Podcast sprechen Umut und Luis darüber, welche Anime ihnen durch schwierige Phasen geholfen und welche Charaktere sie geprägt haben.Warum anhören?Der Podcast zeigt: Anime erzählen nicht nur spektakuläre Geschichten, sondern lassen sich häufig auch auf das eigene Leben übertragen.Wo zu finden?Ab sofort in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/anideep/urn:ard:show:ed0a757ab1eeafca/)."Urlaub ohne Touris? Wie Geheimtipps seit 200 Jahren zu Hotspots werden" ab 5. Oktober in der ARD MediathekAlle wollen Geheimtipps. Aber was passiert, wenn plötzlich alle denselben Geheimtipp kennen? Reporterin Anne Thiele will wissen, wie aus besonderen Orten Hypes werden und warum man beim Reisen so gern dort sein will, wo die anderen noch nicht sind. Dafür reist sie von Barcelona über Japan bis Armenien und merkt: Die Jagd nach dem Unentdeckten gab es lange vor Social Media.Warum anschauen?Was passiert mit Geheimtipps in Zeiten von Instagram, Tiktok und Google Maps? Y-History zeigt: Die Sehnsucht nach dem unentdeckten Ort ist viel älter.Wo zu finden?Ab 5. Oktober in der ARD Mediathek."House of Yang" ab 9. Oktober in der ARD MediathekDie sechsteilige Mystery-Serie mit Horror-Elementen spielt in einer abgeschiedenen Ecke des Schwarzwaldes in einem alten Haus. Dort erstreckt sich die Geschichte einer deutsch-chinesischen Familie über drei Generationen hinweg. Jessie muss sich mit ihrer Teenager-Tochter Mila im Schlepptau nicht nur dem Verkauf ihres Elternhauses im Schwarzwald stellen, sondern auch dem traumatischsten Erlebnis ihrer eigenen Jugend, bei dem ihre kleine Schwester Isabel auf unerklärliche Weise verschwand.Warum anschauen?Inmitten von schleichendem Horror und unerklärlichen Ereignissen stellt sich die Frage, ob Menschen dazu verdammt sind, die tragischen Fehler von Eltern und Großeltern zu wiederholen.Wo zu finden?Ab 9. Oktober in der ARD Mediathek."Schwarz Rot Geld - Wer sind Deutschlands Superreiche?" ab 13. Oktober in ARD SoundsWer sind eigentlich die reichsten Menschen Deutschlands? Woher kommt ihr Geld - und was machen sie heute damit? Der Podcast erzählt die Geschichten hinter einigen der größten deutschen Vermögen. Die erste Staffel folgt Dieter Schwarz, Ralph Dommermuth, Liz Mohn und Frank Gotthardt: ihren Aufstiegen, Wendepunkten und persönlichen Geschichten - und der Frage, welchen Einfluss sie mit ihren Unternehmen, Stiftungen, Medien und Milliarden auf den Alltag und die Gesellschaft haben.Warum anhören?Weil hinter jedem Reichtum eine spannende Geschichte steckt.Wo zu finden?Ab 13. Oktober in ARD Sounds."Twilight forever" ab 15. Oktober in ARD SoundsTwilight - Die schlechtesten Bücher aller Zeiten oder die heimliche Liebesgeschichte einer ganzen Generation? Nina Wolf reist im Podcast zurück ins eigene Teenie-Ich. 2006 findet sie sich zwischen ICQ-Sound, Emo-Songs und Vampir-Schwarm wieder und fragt: Was hat uns damals so an der Buchreihe fasziniert? Der Podcast erzählt, wie aus einem Traum eine Saga wurde, warum Stephenie Meyers Vampire mehr mit Longevity-Gurus, Mormonen und Klassenfantasien zu tun haben als mit Blutsaugern in Särgen - und wie aus "Mädchenkram" ein Genre entstand, das New Adult und BookTok geprägt hat.Warum anhören?Persönlicher Blick auf Fanfiction, Feminismus, kulturelle Aneignung und Leselust, auf Scham und Sehnsucht und mit der Erkenntnis: Lieben und Hinterfragen schließen sich nicht aus.Wo zu finden?Ab 15. Oktober in ARD Sounds."Code Wars - Im Maschinenraum der Spione" ab 16. Oktober in ARD Sounds2019 erhält Investigativjournalist Peter F. Müller geheime Unterlagen über einen der folgenreichsten Coups der Geheimdienstgeschichte: CIA und BND manipulieren jahrzehntelang Chiffriermaschinen und überwachten so die vertrauliche Kommunikation von mehr als 100 Staaten. Die Hosts Anika Baumann und Patrick Güldenberg erzählen, wie Nachrichtendienste wirkmächtig politisches Handeln in Diktaturen und Demokratien beeinflusst haben: mit exklusiven Leaks, Interviews, Dokumenten und Archivmaterial.Warum anhören?Ein packender Doku-Thriller über Spionage und Überwachung.Wo zu finden?Ab 16. Oktober in ARD Sounds."Paranormal" ab 20. Oktober in ARD Sounds"Paranormal" stößt das Fenster zur Welt des Unerklärlichen weit auf. Host Alli Neumann startet einen fesselnden und humorvollen Trip durch die größten Mythen und popkulturellen Phänomene unserer Zeit - von Freimaurern über Aliens bis zu den Ursprüngen von Halloween - und motiviert in Zeiten von Fake News und Verschwörungstheorien zum Hinterfragen und zum genaueren Hinschauen.Warum anhören?Der Podcast entziffert die bizarrsten Geschichten und Symboliken, die sich als popkulturelle Phänomene fest in unserer Welt etabliert haben.Wo zu finden?Ab 20. Oktober in ARD Sounds."History or Mystery - Die Burgen-Challenge mit Alexander Prinz" ab 24. Oktober in der ARD MediathekEine Burg, zwei Besucher und drei mittelalterliche Geschichten - aber nur eine davon ist wahr. Alexander Prinz alias "Der Dunkle Parabellritter" wird zum Quizmaster und führt in dem neuen Infotainment-Format prominente Gäste durch Festungen verschiedener Regionen. Neben jeder Menge Legenden und historischen Fakten hat er verschiedene Challenges im Gepäck. Mit dabei: Schauspielerin Davina Fox, Sternekoch Robin Pietsch und Comedian Tony Bauer.Warum anhören?Das Infotainment-Format verbindet regionales Erleben mit historischer Sachkenntnis und unterhaltsamen Gamification-Elementen.Wo zu finden?Ab 24. Oktober in der ARD Mediathek."Die Holländerinnen - Wie erzählt man, was nicht erzählbar ist?" ab 25. Oktober in ARD SoundsEine Schriftstellerin wird von einem gefeierten Theatermacher engagiert, um an der Rekonstruktion eines realen Falls mitzuwirken. Er will das Verschwinden zweier junger Niederländerinnen im panamaischen Dschungel rekonstruieren. Was als künstlerisches Projekt beginnt, wird zur Expedition ins Ungewisse - und zur Konfrontation mit Furcht, Gewalt und der Frage, ob extreme Erfahrungen überhaupt erzählbar sind.Warum anhören?Ein eindringlicher Hörspiel-Monolog der Buchpreisträgerin Dorothee Elmiger über das Verschwinden, das Grauen - und die Grenzen des Erzählens.Wo zu finden?Ab 25. Oktober in ARD Sounds."Meine Träume - Was verraten sie über mich?" ab 29. Oktober in der ARD MediathekEtwa ein Drittel ihres Lebens verbringen Menschen schlafend. Dabei träumen sie, auch wenn sich nicht alle an ihre Träume erinnern. Manche verarbeiten im Schlaf ihren Alltag, andere finden sich in faszinierenden Fantasiewelten oder aber in verstörenden Horrorszenarien wieder. Was sagen Träume über Menschen aus? Ist man ihnen hilflos ausgeliefert? Oder können sie womöglich aktiv gestaltet werden? ARD Wissen begleitet drei Menschen, die ihre Träume besser verstehen wollen.Warum anschauen?Für alle, die mehr über die Geheimnisse des Träumens erfahren wollen.Wo zu finden?Ab 29. Oktober in der ARD Mediathek.Weitere Informationen unter: https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/streaming-tipps-oktober-2026-102.htmlMonatliche Streaming-Tipps als Mail erhalten? Schreiben Sie uns an kommunikation@swr.de und wir nehmen Sie in den Verteiler auf!Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6362354