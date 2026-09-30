John Deeere - DE: Baird & Evercore SI mit Outperform und Kurszielen 800 und 813 USD!

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Pullback-Setup am 20er-EMA bei der Deere-Aktie. Gute Performance bei Bau- und Forstmaschinen

John Deere (DE) - US2441991054

Rückblick

Nach einer volatilen Seitwärtsphase zwischen rund 530 und 610 USD hat sich ab Juli ein kräftiger Aufwärtstrend entwickelt, der die Deere-Aktie Anfang September auf ein neues Allzeithoch bei rund 720 USD führte. Dabei sind insbesondere im August und September markante Kurslücken nach oben zu erkennen, die den dynamischen Charakter des Aufwärtstrends unterstreichen. Der Kurs bewegte sich seit Juli überwiegend oberhalb des 20er-EMA und des 50er-EMA, wobei der 20er-EMA zuletzt als dynamische Unterstützung diente und der 50er-EMA mit rund 650 USD deutlich darunter verläuft.

Deere-Aktie: Chart vom 29.09.2026, Kürzel: DE, Kurs: 542.36 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das dargestellte Pullback-Setup sieht einen Rücksetzer der Deere-Aktie an die Unterstützung um 675 USD vor, von der aus die Aktie wieder nach oben drehen könnte. Gelingt anschließend der Ausbruch über den Widerstand bei rund 690 USD, wäre ein erneuter Angriff auf das Hoch bei rund 710 USD und darüber hinaus eine Fortsetzung in Richtung 720 USD möglich. Voraussetzung für das bullische Szenario ist, dass die Unterstützung bei 675 USD hält und der 20er-EMA seine Funktion als Sprungbrett für die nächste Aufwärtsbewegung behält.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt Deere nachhaltig unter 675 USD, wäre das Pullback-Setup zunächst gescheitert und eine Ausweitung der Korrektur in Richtung des 50er-EMA bei rund 650 USD möglich. Sollte auch dieser gleitende Durchschnitt unterschritten werden, würde sich das kurzfristig positive Chartbild deutlich eintrüben und die Aktie könnte die vorherige Ausbruchszone um 630 bis 640 USD anlaufen. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb von 675 USD beziehungsweise unter dem letzten lokalen Tief setzen, um das Risiko eines Fehlausbruchs nach unten zu begrenzen.

Meinung

Deere & Company ist vor allem für Landmaschinen bekannt, bietet aber auch Maschinen für Bauwirtschaft und Forst sowie Rasen- und Grundstückspflege an; ergänzt wird das Geschäft durch Finanzdienstleistungen. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stiegen Umsatz und Erlöse um 5 Prozent auf 12.61 Milliarden USD, der Nettogewinn legte um 7 Prozent auf 1.379 Milliarden USD zu. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit Bau- und Forstmaschinen, dessen Umsatz um 18 Prozent auf 3.62 Milliarden USD zulegte, während Production & Precision Agriculture um 6 Prozent auf 3.998 Milliarden USD schrumpfte. Für das Gesamtjahr wurde die Prognose für den Nettogewinn auf 4.75 bis 5 Milliarden USD angehoben; Deere sieht 2026 zugleich als möglichen Tiefpunkt des aktuellen Agrarausrüstungszyklus.Die Analysten von Baird und Evercore ISI erhöhten ihre Deere-Kursziele auf 800 bzw. 813 USD und bestätigten "Outperform". Erholungspotenzial im Agrargeschäft steht einem Umsatzrückgang von 6 Prozent in Production and Precision Agriculture gegenüber.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 183.04 Mrd. USD

Meine Meinung zu John Deere ist bullisch

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/corporate-news/die-deere-and-co-aktie-meldet-5-00-prozent-mehr-umsatz-im-q3/70197022

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 29.09.2026

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