NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7,80 auf 8 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Marco Nicolai äußerte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gedanken zum dritten Quartal der italienischen Bank, dessen Ergebnis seiner Ansicht nach robust ausfallen sollte. Er geht davon aus, dass die Nettozinserträge von höheren Zinsen profitiert haben. Die Gebühren dürften allerdings saisonbedingt gesunken sein./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: IT0000072618
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