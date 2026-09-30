FICO verliert sein Monopol, VantageScore gewinnt an Bedeutung und mittendrin könnte TransUnion zu den überraschenden Profiteuren gehören.Den vollständigen Artikel lesen ...
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