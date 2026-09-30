Hannover (www.anleihencheck.de) - Der PCE-Deflator stieg im August um lediglich 0,3% M/M an und liegt somit unter den Erwartungen, so die Analysten der Nord LB.Auch die Kernrate präsentiere sich mit 0,2% freundlich. Vor allem die Revisionen würden nahe legen, dass die Preise im Juli nicht ganz so stark gestiegen seien, wie zunächst vermutet. Headline- wie Kernrate seien im Vormonat demnach jeweils nur um je 0,1% M/M gewachsen. Auch die heutige Revision der BIP-Zahlen überrasche positiv mit annualisiert 2,2% für das zweite Quartal. Die heutigen Daten dürften die Entscheidung des FOMC ex Post kaum anzweifeln lassen, die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinsanhebung dürfte aber ein gutes Stück zurückgegangen sein. (30.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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