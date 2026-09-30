Hamburg (www.fondscheck.de) - Die Privatbank Berenberg gewinnt mit Gunnar Regier einen ausgewiesenen Kapitalmarktexperten, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Gunnar Regier tritt zum 1. Januar 2027 in die erweiterte Geschäftsleitung ein. Nach positiver Beendigung des aufsichtlichen Verfahrens soll er im Laufe des Jahres 2027 in die Geschäftsleitung aufrücken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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