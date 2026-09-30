Berlin (ots) -Jetzt neu: Reiseempfehlungen von Freund:innen und Bekannten, Reiseplanung mit KI-Unterstützung und zusätzliche Services - von Essenslieferung bis zu Baby-Ausstattung.Anfang dieses Jahres hat Airbnb noch mehr Möglichkeiten für Reiseerlebnisse auf Airbnb (https://news.airbnb.com/de/sommer-update-2026-airbnb-jetzt-mit-noch-mehr-moeglichkeiten) vorgestellt. Jetzt wird es noch einfacher, die richtigen Entscheidungen für die eigene Reise zu treffen: Ab heute ist es möglich, sich mit Familienmitgliedern, Freund:innen und Menschen, mit denen man schon auf Airbnb gereist ist, zu vernetzen. So kann man sehen, wo diese Kontakte (auf Airbnb: "Connections") übernachtet haben, was sie empfehlen und wohin sie als Nächstes reisen werden. Außerdem führt Airbnb neue KI-Funktionen ein, mit denen man mit eigenen Begriffen suchen und filtern sowie Unterkünfte anhand von Kriterien vergleichen kann, die einem besonders wichtig sind. Und ganz neue Services machen die Reise gleich ab der Ankunft noch einfacher - von der Vermietung von Baby-Ausstattung über Wäscheservices bis zu Essenslieferungen und mehr.Neue Reiseziele finden - durch Empfehlungen von Menschen, die man kenntViele der besten Empfehlungen erhält man von Menschen, denen man vertraut. Jetzt kann man auf Airbnb ganz einfach sehen, wohin Freund:innen und Bekannte schon gereist sind, was ihnen gefallen hat und wohin sie als Nächstes reisen.- Connections: Es ist jetzt möglich, Freund:innen und Bekannte einzuladen, sich auf Airbnb zu vernetzen. Sobald man vernetzt ist, kann man die Reisen seiner Connections sehen. Airbnb schlägt außerdem Connections basierend auf den bisherigen Reisen vor.- Reiselandkarte: Auf einer interaktiven Karte können Nutzer:innen sehen, wo ihre Connections schon gewesen sind oder wohin sie als Nächstes reisen werden. Sie können erkunden, wo diese übernachtet haben und welche Erlebnisse oder Services sie gebucht haben. Außerdem können sie ihre Bewertungen lesen, ihre Favoriten auf der eigenen Wunschliste speichern oder ihnen direkt in der App eine Nachricht senden. Die eigene Reiselandkarte füllt sich, wenn man weitere Connections hinzufügt.- Privatsphäre: Alle Nutzer:innen können selbst entscheiden, welche Reisen auf ihrer Reiselandkarte angezeigt werden und wie viele Informationen sie zu jeder Reise teilen möchten. Man kann Reisen ausblenden oder entfernen und bestimmte Connections jederzeit blockieren.- Viertel im Überblick: Durch das Antippen der Karte kann man einen Überblick über eine bestimmte Gegend erhalten, basierend auf den Angaben von Gästen und Gastgeber:innen sowie auf anderen Quellen: Man erfährt, wie es dort ist, was man unternehmen kann, wo man essen kann und wie man sich fortbewegt - und erhält Informationen zu den besten Erlebnissen, die Gastgeber:innen vor Ort anbieten.[1]Bessere Reiseplanung durch KIBeginnend in den USA integriert Airbnb KI in jeden Schritt einer Reise, damit Gäste von der Planung bis zum Check-in weniger Zeit aufwenden müssen.- KI-Suche: Mithilfe der neuen Suchleiste können Nutzer:innen anhand ihrer eigenen Begriffe oder Spracheingaben nach Unterkünften, Erlebnissen und Services suchen und sich so schneller die passende Reise zusammenstellen.- KI-Filter: Es ist jetzt möglich, Stichwörter in die Filter einzugeben und sofort die Optionen zu finden, die am besten zur jeweiligen Suche passen. Wenn man zum Beispiel "Baby" eingibt, werden entsprechende Filter wie Babybetten, Spielplätze oder Kinderbücher und Spielzeug angezeigt. Es ist nicht notwendig, durch die Filter zu scrollen oder sie manuell auszuwählen.- KI-gestützte Inseratsbeschreibungen: Die Suchergebnisse enthalten jetzt KI-gestützte Beschreibungen, um die wichtigsten Merkmale einer Unterkunft hervorzuheben.- KI-gestützter Vergleich: Es ist nun möglich, Unterkünfte auf Wunschlisten in einer ganz neuen, nebeneinander angeordneten Ansicht mit KI-Zusammenfassungen der wichtigsten Merkmale zu vergleichen.- KI-Support: Der KI-gestützte Chat-Support ist jetzt in mehr als 50 Sprachen verfügbar. Airbnb erweitert den Support außerdem um eine Sprachfunktion, damit Gäste schnell telefonische Antworten erhalten können.Neue Services machen die Reise noch entspannterAb sofort und bis zum Ende dieses Jahres werden die Services auf Airbnb um neue Kategorien erweitert. Diese helfen dabei, mit weniger Gepäck zu reisen, weniger Zeit mit Besorgungen zu verbringen und den Aufenthalt gleich ab der Ankunft zu genießen.[2]- Essenslieferung: Nutzer:innen können jetzt bei Restaurants in der Nähe ihrer auf Airbnb gebuchten Unterkunft Essen bestellen und sich liefern lassen, wenn sie lieber nicht ausgehen möchten. Verfügbar in ausgewählten Städten in Europa.- Erweiterter Lieferservice für Lebensmittel: Airbnb hat Anfang dieses Jahres den Lieferservice für Lebensmittel in den USA eingeführt. Nun bringt Airbnb diesen Service nach Europa.- Wäscheservice: Gäste können Abhol- und Liefertermine für Wäscheservices vereinbaren, damit sie weniger Kleidung einpacken müssen - insbesondere bei längeren Reisen. Gäste auf Airbnb profitieren von einem kostenlosen Abhol- und Lieferservice sowie einem Express-Service bis zum folgenden Tag. Verfügbar in ausgewählten Städten in den USA, in Zusammenarbeit mit Rinse.- Baby-Ausstattung: Ab jetzt kann man Kinderbetten, Buggys, Hochstühle, Spielzeug und mehr mieten, die in die auf Airbnb gebuchte Unterkunft geliefert und dort aufgebaut werden. Gäste auf Airbnb erhalten 10 % Rabatt. Verfügbar ab November in über 60 Städten in den USA, in Zusammenarbeit mit BabyQuip.- Neue lokale Services in Südflorida und den französischen Alpen: Über lokale Partner können Gäste Ski- und Snowboardausrüstung in den französischen Alpen, Boote in Südflorida und mehr mieten. So können sie einfacher mit leichtem Gepäck reisen und ihr Reiseziel genießen.Smartere neue Tools für Gastgeber:innenAirbnb macht es noch einfacher, Preise festzulegen, die Verfügbarkeit zu verwalten und Inserate auf dem neuesten Stand zu halten. Im Laufe dieses Herbstes erhalten Gastgeber:innen durch neue KI-gestützte Tools noch mehr Kontrolle und übersichtlichere Einblicke. So haben sie mehr Zeit, sich auf ihre Rolle als Gastgeber:in zu konzentrieren.- Multi-Kalender für mehrere Inserate: Der Multi-Kalender ermöglicht es Gastgeber:innen, Preise, Verfügbarkeit, Stornierungsbedingungen oder Rabatte ganz einfach für alle oder nur für einige Inserate gleichzeitig zu aktualisieren.- 3D-Grundrisse: Dank interaktiver 3D-Grundrisse erhalten Gäste vor der Buchung ein besseres Verständnis für die Raumaufteilung einer Unterkunft.- Dynamische Preisgestaltung: Airbnb schlägt eine Preisspanne vor, und mit einem einzigen Fingertipp können die Preise pro Nacht automatisch an die tägliche Nachfrage und das verfügbare Angebot angepasst werden. Gastgeber:innen können ihre Preisspanne jederzeit ändern, um im Vergleich zu ähnlichen Inseraten wettbewerbsfähig zu bleiben. Sie können die Preise direkt im Kalender einsehen oder anpassen.- KI-Analysen für das "Einkünfte"-Dashboard: Airbnb zeigt KI-Zusammenfassungen zur Performance von Gastgeber:innen und zu den Faktoren, die diese beeinflussen. Außerdem gibt es Vorschläge für Maßnahmen, die Gastgeber:innen setzen können, ohne das Dashboard verlassen zu müssen.[1] Zunächst in Paris verfügbar, weitere Standorte folgen.[2] Das Angebot ist in ausgewählten Städten verfügbar. Angaben ohne Steuern und Gebühren. Es gelten die Bedingungen. (http://airbnb.com/help/article/4165)Über AirbnbAirbnb wurde im Jahr 2007 gegründet, als die beiden ersten Gastgeber drei Gäste bei sich zuhause in San Francisco übernachten ließen. Seitdem ist die Community auf über 5,5 Millionen Gastgeber:innen angewachsen, die bereits mehr als 2,5 Milliarden Gäste in fast jedem Land der Erde willkommen geheißen haben. Jeden Tag bieten Gastgeber:innen einzigartige Aufenthalte, Erlebnisse und Services an, die es Gästen ermöglichen, andere Communitys auf authentische Art und Weise zu erleben.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können als zukunftsorientiert beurteilt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Verfügbarkeit, den Zeitpunkt und den geografischen Geltungsbereich der Produkte, Services und Erlebnisse; unsere KI-Integration, KI-Funktionen und KI-Performance; unsere Partnerschaften mit Dritten; und unsere Werbeangebote, Preise und damit verbundenen Bedingungen.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung ausgedrückten oder implizierten Zielen abweichen. Dazu zählen Änderungen der Bedingungen oder der Verfügbarkeit von Partnerdiensten, unsere Fähigkeit, KI-Technologien erfolgreich zu integrieren und einzusetzen, und unsere Fähigkeit, neue Produkte, Services, Erlebnisse und Funktionen innerhalb der erwarteten Zeitpläne einzuführen. Weitere wichtige Faktoren sind unter anderem Änderungen der politischen, geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen, auch als Folge geopolitischer Konflikte, sowie andere Risiken, die in unseren Berichten an die Securities and Exchange Commission beschrieben werden. Diese Berichte sind auch auf unserer Website verfügbar.Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf Informationen, die uns zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Wir lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Pressekontakt:Pia Senkel | pia.senkel@tonka-pr.com | +49 30 403647 600Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | +49.17674717519Original-Content von: Airbnb Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179818/6362373