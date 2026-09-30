NetApp prüft Integration von NetApp-Funktionen mit SAP Cloud Infrastructure Speicherarchitektur zur Unterstützung einer sicheren, belastbaren und hochleistungsfähigen Infrastruktur für SAP- und Kunden-Workloads

NetApp, das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute bekannt, dass es seine langjährige Partnerschaft mit SAP durch Pläne ausbauen möchte, die die Cloud-Native-Integration von NetApp-Funktionen in die SAP Cloud Infrastructure SAPs eigene Infrastructure-as-a-Service-Plattform tiefergehend erkunden.

Die NetApp Platform unterstützt die Kernkomponenten der SAP Cloud Infrastructure Speicherarchitektur, die zuverlässige, hochverfügbare und hochleistungsfähige Datei- und Blockspeicherdienste bereitstellt. Darüber hinaus bietet die NetApp Platform integrierte proaktive Datenschutzfunktionen und Datenreplikation, um das globale Verfügbarkeitsmodell von SAP zu unterstützen.

"SAP und NetApp verbindet ein langjähriges Engagement, die weltweit kritischsten Unternehmensumgebungen zu stärken", so Álvaro Celis, Senior Vice President, Chief Commercial, Partner und Ecosystem Officer bei NetApp. "Indem wir die SAP Cloud Infrastructure und die NetApp Platform zusammenbringen, geben wir den Kunden die Werkzeuge an die Hand, um eine intelligente Dateninfrastruktur zu errichten, die die Agilität, Resilienz, Performance und Sicherheit bietet, die erforderlich ist, um die anspruchsvollsten Aufgaben und komplexesten Probleme in den am stärksten beanspruchten Umgebungen zu bewältigen."

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die globale Cloud-Infrastrukturpräsenz von SAP zu stärken, die sich über mehrere Regionen und Verfügbarkeitszonen erstreckt, wobei die Erfüllung der länderspezifischen und branchenspezifischen Compliance-Anforderungen unterstützt wird.

"Die SAP Cloud Infrastructure bildet die grundlegende Basis für eine sichere, resiliente und souveräne digitale Transformation", so Jonathan Bletscher, Senior Vice President, Head of Infrastructure Platform Engineering Delivery, SAP SE. "Gemeinsam mit NetApp untersuchen wir Möglichkeiten, um die Infrastruktur und die Datenebene zu stärken, die SAP-Anwendungen, die SAP Business AI Platform und kundenspezifische Workloads ermöglichen, um die Leistung, Verfügbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten, die unsere Kunden erwarten."

Darüber hinaus plant NetApp, gemeinsame Go-to-Market-Initiativen mit SAP zu untersuchen, um Kunden bei der Beschleunigung ihrer Cloud-Transformation zu unterstützen. Diese Initiativen werden sich darauf konzentrieren, Kunden in die Lage zu versetzen, die Migration, Modernisierung und den Betrieb von SAP- und Non-SAP-Workloads auf der SAP Cloud Infrastructure mit Enterprise-Grade Performance (Leistung auf Unternehmensniveau), Resilienz, Sicherheit und betrieblicher Konsistenz durchzuführen.

Mit Blick auf die Zukunft planen NetApp und SAP darüber hinaus, die NetApp Object Speicherlösung zu bewerten, die nahtlos in die SAP-Cloud-Infrastruktur integriert werden kann, einschließlich einer technischen Validierung.

Aussagen von NetApp über unveröffentlichte Angebote und zukünftige Pläne dienen ausschließlich Informationszwecken, können ohne Vorankündigung geändert werden und sollten nicht als Grundlage für Kauf- oder andere Entscheidungen herangezogen werden. Derartige Erklärungen stellen keine Verpflichtung, Garantie oder Gewährleistung jeglicher Art von NetApp dar, einschließlich über Verfügbarkeit, Funktionalität, Preise und zeitliche Abläufe.

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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