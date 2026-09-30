Hamburg (ots) -- Wichtiger Meilenstein für die Sicherung der Gesundheitsversorgung in Süddeutschland- Auf rund 3.000 Quadratmetern Logistikfläche entstehen hochautomatisierte Lager- und Kommissionierkapazitäten für 2.000 bis 3.000 Artikel des medizinischen Bedarfs- Die Inbetriebnahme ist für Mitte 2027 geplantMit dem Bau ihres neuen Logistik-Hubs in Eching bei München setzt die Asklepios Kliniken Gruppe einen weiteren Meilenstein in der Weiterentwicklung der Einkaufs- und Versorgungsstrukturen. Der neue Standort, für den heute das Richtfest gefeiert wurde, ist der dritte nach der Eröffnung des Zentrallagers in Bad Oldesloe (Schleswig-Holstein) in 2022 und des Logistik-Hubs in Frankfurt am Main (Hessen) im vergangenen Jahr. Der Logistik-Hub in Eching wird künftig als zentraler regionaler Versorgungsknotenpunkt für Süddeutschland dienen, um Kliniken und Gesundheitseinrichtungen in Bayern und Baden-Württemberg schnell, flexibel und verlässlich mit überwiegend medizinischen Verbrauchsgütern zu versorgen. Neben den eigenen Einrichtungen der Asklepios Gruppe, zu denen auch die Konzernteile RHÖN-KLINIKUM AG und MEDICLIN AG gehören, wird das Versorgungsnetzwerk gezielt auch externen Gesundheitseinrichtungen und Partnern angeboten. Die Inbetriebnahme der Einrichtung ist für Mitte 2027 vorgesehen. Die Immobilie wird dann schlüsselfertig vom Familienunternehmen Fuchs & Söhne übergeben."Eine sichere Gesundheitsversorgung braucht verlässliche Lieferketten. Gerade die Krisen der vergangenen Jahre haben gezeigt, wie wichtig widerstandsfähige Versorgungsstrukturen sind. Mit unserem neuen Logistik-Hub in Eching stärken wir deshalb gezielt die Versorgung unserer Einrichtungen in Süddeutschland und machen unser Logistiknetzwerk widerstandsfähiger gegenüber globalen Krisen und Lieferengpässen", sagt Joachim Gemmel, CEO der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. "Damit erhöhen wir die Versorgungssicherheit für unsere Patientinnen und Patienten und schaffen zugleich leistungsfähige Strukturen, von denen künftig auch externe Kliniken und Gesundheitseinrichtungen in der Region profitieren können."Janis Gadanac, Konzernbereichsleiter Einkauf und Versorgung der Asklepios Gruppe sowie Geschäftsführer der Asklepios Großhandelsgesellschaft mbH, ergänzt: "Der Logistik-Hub Eching ist ein weiterer wichtiger Baustein unseres bundesweiten Einkaufs-, Handels-, Supply-Chain- und Logistikkonzepts. Gemeinsam mit unserem Zentrallager in Bad Oldesloe und dem Logistik-Hub in Frankfurt am Main schaffen wir ein leistungsfähiges Versorgungsnetzwerk für Süddeutschland, das regionale Nähe mit den Vorteilen zentraler Strukturen verbindet. So können wir unsere Einrichtungen noch effizienter versorgen und unser Versorgungsnetzwerk in Süddeutschland konsequent weiterentwickeln."Zukunftsfähige Infrastruktur für SüddeutschlandDer Logistik-Hub entsteht auf einem rund 5.500 Quadratmeter großen Grundstück in Eching bei München (Landkreis Freising). Das Bauprojekt umfasst rund 3.000 Quadratmeter Logistikfläche sowie rund 300 Quadratmeter Bürofläche. Dank moderner und hochautomatisierter Lager- und Kommissioniertechnik werden am Standort künftig etwa 2.000 bis 3.000 versorgungsrelevante Lagerartikel vorgehalten. Die unmittelbare Nähe zum Flughafen München sowie die direkte Anbindung an die wesentlichen Verkehrsachsen Süddeutschlands bieten optimale strategische und logistische Rahmenbedingungen.Mit dem Richtfest in Eching treibt Asklepios die Verzahnung von Einkauf, Handel, Supply Chain und Logistik konsequent voran. Die Kombination aus skalierbaren Versorgungsstrukturen, moderner Automatisierungstechnik und regionaler Nähe stärkt die Versorgungsqualität in den Kliniken und Einrichtungen nachhaltig und sorgt für Entlastung vor Ort.Der Logistik-Hub Eching ist ein wesentlicher Bestandteil des bundesweiten Einkaufs-, Handels-, Supply-Chain- und Logistikkonzepts von Asklepios. Das Konzept verbindet einen zentralen Bestands- und Nachschubanker mit regionalen Logistik-Hubs. Das Zentrallager in Bad Oldesloe fungiert dabei als zentraler Bestands- und Nachschubanker und hält Bestände mit einer Reichweite von bis zu sechs Monaten vor. Von dort werden die regionalen Hubs bedarfsgerecht versorgt. Das Netzwerk verbindet damit eine hohe überregionale Versorgungssicherheit mit regionaler Nähe, kurzen Lieferwegen, schnellen Reaktionszeiten und einem reduzierten Transportaufkommen.Der Hub Eching ergänzt das bestehende Netzwerk aus:- dem Zentrallager Bad Oldesloe als zentralem Bestands- und Nachschubanker sowie die direkte Versorgung der Einrichtungen in Norddeutschland,- dem Logistik-Hub Frankfurt am Main für die Region Mitteldeutschland,- dem Logistik-Hub Eching für Süddeutschland, insbesondere Bayern und Baden-WürttembergAktuell werden die Kliniken und Einrichtungen in Süddeutschland noch aus dem Logistik-Hub in Frankfurt am Main versorgt. Mit der Inbetriebnahme des Hubs in Eching übernimmt dieser Standort dann die Versorgung der Einrichtungen in Süddeutschland.Pressekontakt:Kontakt:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. 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