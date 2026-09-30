Bremen (ots) -Es sind aktuell herausfordernde Wochen für Manuela Schwesig. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern hat einen harten Wahlkampf hinter sich. "Frau gegen Blau" druckte Schwesig auf ihre Plakate - und hatte damit insofern Erfolg, als dass sie bei der Landtagswahl nach großer Aufholjagd 35,5 Prozent der Stimmen für die SPD holt. Damit ist die SPD zweitstärkste Kraft im Parlament hinter der AfD. Weil den Rechtspopulisten jedoch die Partner für eine Koalition fehlen, wird Schwesig voraussichtlich mit Linken und Grünen eine Koalition bilden können und weiterregieren. Die 1974 in Frankfurt an der Oder geborene Politikerin regiert ihr Bundesland seit 2017 und gilt als bodenständig und bürgernah. 3nach9 freut sich am Vorabend der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus Bremen auf die Ministerpräsidentin aus dem Nordosten Deutschlands.Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, 2. Oktober 2026, um 22 Uhr im NDR/Radio Bremen Fernsehen diese Gäste: Musiker Smudo, No Angels-Sängerinnen Lucy Diakovska und Jessica Wahls, Fußball-Weltmeister und Autor Christoph Kramer, Kommunikationsexpertin und Sternekoch Katharina und Tim Raue und Raumfahrtingenieurin Michaela Benthaus.Erstsendung auf NDR/Radio Bremen Fernsehen, hr Fernsehen und WDR Fernsehen.Tag der Deutschen Einheit 2026 in BremenVom 2. bis 4. Oktober 2026 feiert Deutschland den Tag der Deutschen Einheit in Bremen. Unter dem Motto "Viele Stärken - ein Land" lädt die Freie Hansestadt Bremen zu den zentralen Feierlichkeiten ein.Radio Bremen begleitet den Tag der Deutschen Einheit in Bremen auch bundesweit für die ARD.Der "Festakt zum Tag der Deutschen Einheit 2026" in der Glocke am 3. Oktober ist der protokollarische Höhepunkt - Radio Bremen überträgt ihn ab 11:45 Uhr live im Ersten, in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/) und auf butenunbinnen.de (Moderatorin Linda Zervakis und Kommentator Felix Krömer). Außerdem senden ihn zahlreiche ARD-Radioprogramme (Kommentatorin Katharina Guleikoff)."Gemeinsam feiern - Live vom Tag der Deutschen Einheit aus Bremen", moderiert von Linda Zervakis und Felix Krömer, zeigt am 3. Oktober ab 15:15 Uhr im NDR/Radio Bremen Fernsehen und auf butenunbinnen.de Eindrücke von der "Ländermeile" und den "BREMENwelten".Nicht zuletzt überträgt Radio Bremen am 3. Oktober ab 19 Uhr das Konzert der Fantastischen Vier auf der Radio Bremen Bühne deutschlandweit: in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/), in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/) und in zahlreichen ARD-Radioprogrammen.weitere Informationen unter radiobremen.dePressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/6362400