Amazon, Google, Meta und Oracle sollen ihre Geheimabsprachen mit Behörden offenlegen. 62 Prozent der Wählerinnen und Wähler wollen eine Pause beim Ausbau. Für die Tech-Riesen wird der November zur Zitterpartie. Die Geheimniskrämerei rund um neue Rechenzentren ruft Washington auf den Plan. Jamie Raskin, Demokrat im Justizausschuss des Repräsentantenhauses, verlangt von Amazon, Alphabet-Tochter Google, Meta und Oracle Auskunft über ihre Geheimhaltungsvereinbarungen mit lokalen Behörden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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