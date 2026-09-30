Ein Entwickler wollte mit seinem App-Konzept nur zeigen, wie gut sich das iPhone Duo in einen virtuellen Walkman verwandeln lässt. Jetzt bekommt er dafür so viel Aufmerksamkeit, dass die Idee zu einer vollständigen App wird. Nachdem es monatelang in der Gerüchteküche gebrodelt hat, hat Apple endlich das iPhone Duo vorgestellt. Das erste faltbare Apple-Smartphone soll durch Leistung und Flexibilität glänzen, dürfte aber viele aufgrund des hohen Preises ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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