Änderungen im Vorstand der InterRisk Versicherungen: Zum 01.01.2027 folgt Oliver Netz auf Beate Krost und wird Vorstandsmitglied. Bereits zum Oktober wird Vorstand Christoph Wolf zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden berufen. Die InterRisk Versicherungs-AG und die InterRisk Lebensversicherungs-AG haben ein neues Vorstandsmitglied: Oliver Netz. Beide Unternehmen sind Teil der Vienna Insurance Group (VIG). Beate Krost tritt Ruhestand anVorbehaltlich der Zustimmung der BaFin übernimmt Netz ab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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