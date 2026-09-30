Das Bundeskabinett hat nun doch recht schnell den Gesetzentwurf zur Stabilisierung der sozialen Pflegeversicherung auf den Weg gebracht. Trotz mehrfacher Forderungen vonseiten der SPD in dem Entwurf nicht enthalten: ein Beitrag der Privatversicherten zur gesetzlichen Pflegeversicherung. Die Pflegeversicherung beschäftigt die Politik derzeit heftig - und teilweise ist dieser harte Diskurs auch vonseiten der Regierung selbst provoziert. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte kurz nach der Wahlniederlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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