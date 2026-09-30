Der DAX steht nach der Veröffentlichung der äußerst wichtigen PCE-Daten unter Druck. Zur Stunde steht die Marke von 25.300 Punkten zur Disposition. Ab dem Kursbereich um 25.200 Punkten beginnt für den deutschen Leitindex die heiße Zone. Ein Rücksetzer unter die 25.000er Marke würde den Index weiter in Bedrängnis bringen. Gleichzeitig müssten weitere Abgaben erwartet werden.Die PCE-Daten brachten nicht den erhofften Schub, obgleich sie nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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