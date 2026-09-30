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MS Industrie AG: MS XTEC erwirbt 51%-Mehrheitsbeteiligung an IDAS d.o.o., Mol/Serbien



30.09.2026 / 16:20 CET/CEST

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München, 30. September 2026



ADHOC Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



MS Industrie AG: MS XTEC erwirbt 51%-Mehrheitsbeteiligung an IDAS d.o.o., Mol/Serbien



Mit Kaufvertrag vom heutigen Tage erwirbt die MS XTEC GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der MS Industrie AG, eine Mehrheitsbeteiligung von 51 % an der IDAS d.o.o. mit Sitz in Mol/Serbien. Die verbleibenden 49 % werden weiterhin vom bisherigen Gesellschafter Jovan Pejic gehalten.



IDAS ist auf die Fertigung hochpräziser Metallkomponenten, Industriemodule und Baugruppen spezialisiert, die insbesondere in der pharmazeutischen Verpackungs- und Prozessindustrie eingesetzt werden. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund EUR 8,5 Mio. und beschäftigt aktuell rund 190 Mitarbeiter.



Mit Vollzug der Transaktion wird IDAS ab Anfang Oktober 2026 in den Konsolidierungskreis der MS Industrie Gruppe einbezogen.



Hintergrund:



Die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) mit Sitz in München ist die gelistete Muttergesellschaft einer fokussierten Technologiegruppe mit Kernkompetenz in der hochautomatisierten Metallbearbeitung und Montage ("MS XTEC": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren sowie hybride und elektrische Antriebsformen) und einer - seit Anfang Juli 2024 minderheitlichen - Kapitalbeteiligung in der Ultraschalltechnik ("MS Ultrasonic": Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen der MS XTEC zählen die weltweite Nutzfahrzeug-Industrie gefolgt von der Baumaschinenindustrie und anderen Heavy-Duty-Anwendungen bis hin zur stationären Energieerzeugung. Die Gruppe erwirtschaftete im Jahr 2025 ein Umsatzvolumen von rund 145 Mio. Euro mit rund 400 Beschäftigten und zwei Produktionsstandorten in Trossingen / Baden-Württemberg sowie Charlotte / North Carolina (USA).



Pressekontakt:

BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)

Am Schwarzfelder Weg 3

55296 Gau-Bischofsheim / Mainz

Klaus-Karl Becker

+49 (0) 172 61 41 955

kkb@b-bg.de



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