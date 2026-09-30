Bonn (ots) -
- Angespannte Situation auf dem internationalen Gasmarkt. Deutschland verfügt dank diversifizierter Importwege über eine deutlich breitere Versorgungsbasis als noch vor wenigen Jahren, bleibt angesichts niedriger Speicherstände und eines angespannten Weltmarktes jedoch gefordert.
- Wasserstoffhochlauf: Die bestehende Infrastruktur ist das Fundament. Abbau regulatorischer Hemmnisse notwendig.
- Bedrohung der Kritischen Infrastruktur nimmt zu. Auch die Energie- und Wasserbranche ist betroffen.
- Wasserwirtschaft unter Druck: Resilienz gegenüber dem Klimawandel sowie Weichenstellungen für den Gewässerschutz sind drängende Herausforderungen
Weitere Informationen:
https://ots.de/MKlfJ5
Pressekontakt:
DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
Hauptgeschäftsstelle Berlin
Hannoversche Straße 19, 10115 Berlin
Lars Wagner, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Pressesprecher
Mobil: +49 172 215 25 98
E-Mail: presse@dvgw.de www.dvgw.de
Original-Content von: DVGW-Dt. Verein d. Gas- u. Wasserfaches e.V., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162131/6362430
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- Wasserstoffhochlauf: Die bestehende Infrastruktur ist das Fundament. Abbau regulatorischer Hemmnisse notwendig.
- Bedrohung der Kritischen Infrastruktur nimmt zu. Auch die Energie- und Wasserbranche ist betroffen.
- Wasserwirtschaft unter Druck: Resilienz gegenüber dem Klimawandel sowie Weichenstellungen für den Gewässerschutz sind drängende Herausforderungen
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