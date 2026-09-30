CHICAGO, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kodiact hat heute die Einführung seiner KI-basierten Plattform bekannt gegeben, die erstmals intelligente Simulationen für Direktmaterialien ermöglicht. Kodiact wurde ursprünglich für Hersteller aus den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Konsumgüter entwickelt, ist jedoch für den Einsatz in allen Branchen konzipiert, die von Direktmaterialien abhängig sind. Kodiact verknüpft jeden Rohstoff mit den ihm zugrunde liegenden Preisfaktoren und jede Entscheidung mit einem einheitlichen Hauptbuch. Dadurch erhalten Betreiber die Möglichkeit, nicht nur zu erkennen, welche Prozesse bereits erfolgt sind, sondern auch, welche als Nächstes erfolgen werden. Hersteller können denselben Rohstoff im selben Monat vom selben Lieferanten beziehen und dennoch einen um 16 % unterschiedlichen Preis zahlen. Diese auffällige Differenz von 16 % besteht vor allem deshalb weiterhin, weil 62 % dieser Preisdifferenz auch ein Jahr später noch bestehen bleiben - bedingt durch Schwankungen in der vorgelagerten Lieferkette, die herkömmliche Instrumente des Kategoriemanagements nicht erfassen können.

Direktmaterialien machen bis zu 60 % des Fertigungsumsatzes aus, dennoch verlassen sich Beschaffungsteams nach wie vor auf rückblickende Tools, bei denen ERP-Systeme vergangene Zahlungen anzeigen, Ausgaben-Cubes dieselben Daten ausweisen und Dashboards den Verlauf farblich darstellen. Unterdessen liegen die kritischen Entscheidungen - wann Rohstoffe beschafft werden sollen und ob Zutaten oder Verpackungsmaterial für zwölf Monate festgebucht werden sollen - allein in der Verantwortung einer einzelnen Person. Die Beschaffung benötigt kein weiteres System zur Datenerfassung und auch kein weiteres Dashboard; sie benötigt ein Entscheidungssystem, das Aufschluss darüber gibt, wie es weitergehen soll, und die Argumentationskette bewahrt, wenn Teammitglieder das Unternehmen verlassen. Kodiact wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen.

Eine Studie der Hackett Group, "2026 Procurement Key Issues Report", zeigt, dass 69 % der Unternehmen ihr Kategoriemanagement mit Excel betreiben, nur 9 % eine spezielle Kategoriemanagement-Lösung einsetzen und lediglich 6 % den Reifegrad "Führend" erreichen. Gleichzeitig wird prognostiziert, dass der Arbeitsaufwand im Beschaffungswesen um 8,0 % steigen wird, während die Personalstärke um 0,9 % zurückgeht. Dadurch vergrößert sich die Produktivitätslücke, während die Versorgungssicherheit oberste Priorität hat.

Kodiact löst dieses Problem durch eine dreischichtige Architektur, die auf einem einzigen kanonischen Modell basiert:

Die Datenschicht (Was gilt): Eine kontinuierlich aktualisierte Darstellung aller Materialien, der gesamten Kostenkette, der Lieferantenpositionen und der Margenuntergrenze, die Einblicke in die vorgelagerte Preisbildung gewährt und fragmentierte Tabellenkalkulationen ersetzt.

Eine kontinuierlich aktualisierte Darstellung aller Materialien, der gesamten Kostenkette, der Lieferantenpositionen und der Margenuntergrenze, die Einblicke in die vorgelagerte Preisbildung gewährt und fragmentierte Tabellenkalkulationen ersetzt. Die operative Ebene (Ihre Aufgaben): Intelligente Ausführung, die Strategien, Arbeitsabläufe und Entscheidungen in ein dynamisches System umwandelt, das sich durch automatisch aktualisierte Kategoriestrategien, automatisierte Projektanalysen mittels Agenten und ein umfassendes Entscheidungsprotokoll auszeichnet.

Intelligente Ausführung, die Strategien, Arbeitsabläufe und Entscheidungen in ein dynamisches System umwandelt, das sich durch automatisch aktualisierte Kategoriestrategien, automatisierte Projektanalysen mittels Agenten und ein umfassendes Entscheidungsprotokoll auszeichnet. Die Simulationsschicht (Was als Nächstes geschieht): Eine Simulations-Engine, die es Teams ermöglicht, multivariable Schocks in den Bereichen Materialien, Lieferanten, Nachfrage und Energie zu modellieren und deren Auswirkungen bereits Wochen vor einer Auswirkung auf die Gewinn- und Verlustrechnung zu erkennen.



"Kodiact wurde gegründet, um das schwierigste Problem im Beschaffungswesen zu lösen: die Schwankungen, die Komplexität und die Risiken bei den Direktmaterialien", so Steve Tucker, Mitgründer und CEO. "Die Hersteller waren gezwungen, Entscheidungen in Höhe von mehreren Millionen Dollar auf der Grundlage lückenhafter Daten, statischer Strategien und ohne Möglichkeit, die Folgewirkungen abzuschätzen, zu treffen. Mit Kodiact verfügen sie nun endlich über eine Simulationsschicht, die aufzeigt, was als Nächstes geschieht, sowie über eine einzige operative Ebene, die Strategie und Umsetzung miteinander verbindet."

"Kodiact ist die erste KI-native Simulationsplattform für Direktmaterialien", sagt Jonathan Lee, Mitgründer und CTO. "Sie legt die Strategie fest, vereinheitlicht die Umsetzung und ermöglicht die Simulation über Tausende von Entwicklungsszenarien hinweg. Zum ersten Mal können Hersteller die gesamten Auswirkungen einer Entscheidung abschätzen, bevor sie diese treffen. Entscheidend ist zudem, dass Kodiact - im Gegensatz zu herkömmlichen LLMs - eine strikte Datenisolierung gewährleistet und somit sicherstellt, dass Kundendaten, Strategien und Lieferanteninformationen niemals vermischt oder gemeinsamen öffentlichen Modellen zugänglich gemacht werden."

Die Hackett Group hat kürzlich den Ansatz von Kodiact ins Rampenlicht gerückt . Wie Bertrand Maltaverne, Senior Research Director bei Hackett, feststellt: "Wie es so schön heißt: Eine Vision ohne Umsetzung ist Halluzination. Kodiact bietet nun endlich eine Lösung für Direktmaterialien, die weit über das reine Kategoriemanagement hinausgeht. Es bringt den Bedarf an Agilität und Geschwindigkeit mit den tatsächlichen Fähigkeiten in Einklang."

Kodiact deckt Margen bei Risiken bereits Wochen vor deren Auswirkung auf die Gewinn- und Verlustrechnung auf, während die Simulations-Engine kontinuierlich aus den Interaktionen des Teams lernt. In zahlreichen Pilotprojekten bei Herstellern von FMCG- und CPG-Produkten gelingt es den Teams bereits, die Durchlaufzeiten in den einzelnen Produktkategorien von 8-12 Wochen auf wenige Minuten zu verkürzen, die Strategieentwicklung zu automatisieren und verborgene Lieferrisiken aufzudecken.

Kodiact wird im Laufe der nächsten 12 Monate weitere Betriebsmodule einführen, darunter "Marketplace", "Trade Desk", "Planning" und "Innovate".

Über Kodiact

Kodiact ist die intelligente Simulationsplattform für Direktmaterialien. Sie wurde speziell für volatile Produktkategorien entwickelt und verknüpft über ihre Daten-, Betriebs- und Simulationsschichten jedes Material mit seinen Preisfaktoren sowie alle Entscheidungen in einem einzigen Hauptbuch. Kodiact ist kein System zur Datenerfassung oder ein Dashboard, sondern ein Entscheidungssystem, das gemeinsam mit Fachleuten aus der gesamten FMCG-Branche entwickelt wurde.

Erfahren Sie mehr unter Kodiact.com .



Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: jessica.warren@kodiact.com