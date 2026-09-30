Dank einer neuen KI-Funktion werden die 101 Fragen, die Finanzteams täglich erhalten, in Selbstbedienungsantworten umgewandelt, sodass jeder die Zusammenhänge zwischen Ausgaben, Risiken und Budgetkompromissen untersuchen kann, ohne auf einen Analysten warten oder sich in ein neues System einarbeiten zu müssen

Brightfin, der Marktführer im Bereich des technologiegestützten Finanzmanagements, hat heute "Budget Clarity AI" vorgestellt, eine neue Funktion, die Finanz- und IT-Teams sofortige, selbstbedienbare Antworten auf die Budgetfragen liefert, die ihnen täglich dutzende Male gestellt werden. "Budget Clarity AI" ist in die Brightfin-Plattform integriert und fungiert als stets verfügbarer Finanzanalyst, der es den Nutzern ermöglicht, Fragen in einfacher Sprache zu ihren Ausgaben zu stellen und innerhalb von Sekunden fundierte Antworten, Visualisierungen und Empfehlungen zu erhalten.

Finanz- und IT-Führungskräfte müssen ein stetig wachsendes Volumen an Ad-hoc-Fragen zum Budget von Stakeholdern aus dem gesamten Unternehmen beantworten, während die Analysten, die diese Fragen beantworten könnten, überlastet sind. "Budget Clarity AI" wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen. Die Nutzer müssen weder mit ServiceNow noch mit den Produkten von Brightfin vertraut sein sie müssen lediglich wissen, was sie erreichen möchten, und das Tool führt sie mit einem einzigen Klick zur Antwort.

Was "Budget Clarity AI" leistet

Eine vereinfachte Benutzererfahrung: Die Nutzer müssen sich weder mit ServiceNow noch mit den Produkten von Brightfin auskennen sie müssen lediglich wissen, was sie erledigen müssen. Mit "Budget Clarity AI" gelangt man mit nur einem Klick zur Antwort.

Die Nutzer müssen sich weder mit ServiceNow noch mit den Produkten von Brightfin auskennen sie müssen lediglich wissen, was sie erledigen müssen. Mit "Budget Clarity AI" gelangt man mit nur einem Klick zur Antwort. Ein Finanzanalyst in einer Box: Das Tool erfasst die 101 Fragen, die Finanzteams täglich gestellt werden, und bietet den Endnutzern Self-Service-Tools, mit denen sie die Zahlen selbst auswerten können.

Das Tool erfasst die 101 Fragen, die Finanzteams täglich gestellt werden, und bietet den Endnutzern Self-Service-Tools, mit denen sie die Zahlen selbst auswerten können. Ad-hoc-Analyse auf Anfrage: Budget Clarity AI kombiniert finanzielle Erkenntnisse mit einer Logikebene, um Unternehmen dabei zu unterstützen, wichtige und komplexe Entscheidungen zu treffen beispielsweise, wo zwei Prozent eines Budgets eingespart werden können oder wo die größten Risiken bestehen und erstellt Visualisierungen, die in ServiceNow sonst nicht verfügbar sind.

Budget Clarity AI ist ab sofort als Teil der Brightfin-Plattform verfügbar und durchläuft derzeit den Zertifizierungsprozess für den ServiceNow Store.

Weshalb Brightfin

"Mit Budget Clarity AI steht Ihnen ein Finanzanalyst auf Knopfdruck zur Verfügung", sagte Joel Martins, CEO von Brightfin. "Jeder Leiter der Finanz- und IT-Abteilung hat eine Liste von Fragen, die ihm tagtäglich gestellt werden wo geben wir zu viel aus, wo können wir Einsparungen vornehmen, wo sind wir am stärksten gefährdet? Budget Clarity AI nimmt diese Liste und wandelt sie in Informationen um, die jeder im Team selbst beantworten kann in einfacher Sprache und ohne darauf warten zu müssen, dass ein Analyst Zeit hat. Genau diese Art von Klarheit wollten wir mit Brightfin schaffen."

Da Unternehmen immer komplexere Technologiebudgets verwalten müssen, plant Brightfin, die Schlussfolgerungs- und Analysefähigkeiten von "Budget Clarity AI" weiter auszubauen, um den Kunden einen noch tieferen Einblick in ihre Ausgaben im Self-Service-Modus zu ermöglichen.

Über Brightfin

Brightfin hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Welt zu gestalten, in der jede technologische Entscheidung auf fundierten finanziellen Erkenntnissen, operativer Transparenz und intelligenter Automatisierung basiert damit Unternehmen ihre Gesamtkosten senken und in entscheidende Innovationen reinvestieren können. Weitere Informationen finden Sie unter www.brightfin.com.

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