Automatisierte Zertifikate für alle auf die heutigen Anforderungen zugeschnitten und für das Zeitalter der Quantencomputer geeignet

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen im Bereich Konnektivität, gab heute seine Absicht bekannt, eine öffentliche Zertifizierungsstelle (CA) zu werden ein offener Dienst, der die digitalen Zertifikate ausstellt, die Websites benötigen, um den Datenverkehr zu verschlüsseln und ihre Identität gegenüber Besuchern nachzuweisen. Die neue CA wird sowohl herkömmliche Verschlüsselung als auch die Merkle-Tree-Zertifikate (MTCs) der nächsten Generation unterstützen, die gegen Quantenangriffe geschützt sind. Damit bietet sie jeder Website die Möglichkeit, auch bei zunehmender Rechenleistung sicher zu bleiben ohne dass neue Tools oder Neuprogrammierungen erforderlich sind. Darüber hinaus hat Cloudflare vereinbart, etabliertes, öffentlich vertrauenswürdiges Root-CA-Schlüsselmaterial von GlobalSign zu erwerben, was eine flächendeckende Präsenz im globalen Web-PKI-Ökosystem gewährleistet.

Jede sichere Website ist auf eine Zertifizierungsstelle angewiesen, um ihre Identität zu überprüfen und verschlüsselte Verbindungen zu ermöglichen. Derzeit gibt es nur eine kleine Anzahl marktbeherrschender Zertifizierungsstellen, was ein systemisches Risiko darstellt, wenn eine davon ausfällt oder kompromittiert wird. Der Großteil der Zertifikatsinfrastruktur wurde jedoch erstellt, bevor Quantencomputer zu einem praktischen Problem wurden. Voraussichtlich werden bereits in wenigen Jahren Quantencomputer verfügbar sein, die in der Lage sind, die heutigen Verschlüsselungsverfahren zu knacken, und ein Großteil des Internets ist auf diesen Wandel nicht vorbereitet.

"Vor zwölf Jahren hat Cloudflare die Verschlüsselung für Millionen von Websites kostenlos und automatisch eingeführt. Heute gehen wir den nächsten Schritt und bauen eine offene, transparente und zuverlässige Zertifizierungsstelle für das gesamte Internet auf", sagte Matthew Prince, CEO und Mitgründer von Cloudflare. "Die Sicherheit des Internets zu verbessern, bevor Quantencomputer auf den Markt kommen, ist eine der größten koordinativen Herausforderungen in der Geschichte des Internets. Indem wir den Support für ältere Geräte mit brandneuer, postquanten-sicherer Technologie durchführen, schaffen wir ein dauerhaftes Sicherheitsnetz damit das Internet für alle Geräte schnell, zuverlässig und sicher bleibt, ganz gleich, was die Zukunft bringt."

Um sicherzustellen, dass Zertifikate auch auf älteren Smartphones, Betriebssystemen und Geräten funktionieren, die keine Software-Updates mehr erhalten, plant Cloudflare den Erwerb eines etablierten Stammzertifikats. Ein Stammzertifikat teilt Browsern und Geräten mit, ob sie einer Zertifizierungsstelle vertrauen können. Der Erwerb eines solchen Zertifikats bedeutet, dass Websites, die von Cloudflare ausgestellte Zertifikate verwenden, sofort erkannt werden auch auf älterer Hardware. Cloudflare hat zudem die Aufnahme in die Root-Programme von Chrome, Apple, Microsoft und Mozilla beantragt und dabei die von den jeweiligen Anbietern festgelegten öffentlichen Verfahren befolgt. Zusammen sollen das erworbene Root-Zertifikat und die anhängigen Anträge auf Aufnahme in die Root-Programme dafür sorgen, dass von Cloudflare ausgestellte Zertifikate so schnell wie möglich im gesamten Web breite Anerkennung finden. Aufbauend auf einem erfolgreichen Experiment mit Chrome, wird Cloudflare zudem damit beginnen, Produktions-MTCs auszustellen, die auf integrierte Transparenz ausgelegt sind und den Weg für postquanten-sichere Lösungen ebnen, ohne dabei die Geschwindigkeit oder Leistung des Webs zu beeinträchtigen und das alles über eine einzige neue Zertifizierungsstelle.

Im Jahr 2014 führte Cloudflare "Universal SSL" ein und verdoppelte damit über Nacht das Volumen des verschlüsselten Datenverkehrs im Internet, indem es Millionen von Websites kostenlose TLS-Zertifikate zur Verfügung stellte. Heute stützt sich der Großteil des verschlüsselten Webverkehrs auf automatisierte, kostenlose Zertifikate. Ein Großteil dieser Last wird jedoch von einer kleinen Gruppe marktbeherrschender Zertifizierungsstellen getragen. Die neue öffentliche Zertifizierungsstelle von Cloudflare wird diese Basis um einen unabhängigen, hochskalierbaren Anbieter ergänzen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Zertifizierungsstellen gestaltet Cloudflare die Ausstellung öffentlicher Zertifikate von Grund auf neu, um den Anforderungen moderner Skalierbarkeit und Geschwindigkeit gerecht zu werden. Geboten wird dabei:

Glasklare Transparenz über den Betrieb: Über herkömmliche statische Audits hinaus wird Cloudflare detaillierten Einblick in Betrieb und Technik gewähren, reproduzierbare Code-Builds veröffentlichen und ein öffentliches Live-Dashboard zum Systemzustand bieten, damit die Internet-Community den Betrieb in Echtzeit überprüfen kann.

Über herkömmliche statische Audits hinaus wird Cloudflare detaillierten Einblick in Betrieb und Technik gewähren, reproduzierbare Code-Builds veröffentlichen und ein öffentliches Live-Dashboard zum Systemzustand bieten, damit die Internet-Community den Betrieb in Echtzeit überprüfen kann. Incident-Response ohne Ausfallzeiten: Durch den Einsatz automatisierter Verlängerungssignale (RFC 9773) kann Cloudflare den Austausch von Zertifikaten auf Millionen von Websites nahtlos und sofort im Hintergrund auslösen und so das Risiko von großflächigen Webausfällen während routinemäßiger Sperrungen oder Sicherheitsupdates minimieren.

Durch den Einsatz automatisierter Verlängerungssignale (RFC 9773) kann Cloudflare den Austausch von Zertifikaten auf Millionen von Websites nahtlos und sofort im Hintergrund auslösen und so das Risiko von großflächigen Webausfällen während routinemäßiger Sperrungen oder Sicherheitsupdates minimieren. Skalierbare Post-Quantum-Sicherheit: MTCs, die von Cloudflare als IETF-Spezifikationsentwurf mitverfasst wurden, überprüfen anhand einfacher Nachweise, ob ein Zertifikat in einer vertrauenswürdigen Registrierungsstelle hinterlegt ist, wodurch vermieden wird, dass bei jeder Verbindung aufwendige postquantum-sichere Signaturen übertragen werden müssen.

MTCs, die von Cloudflare als IETF-Spezifikationsentwurf mitverfasst wurden, überprüfen anhand einfacher Nachweise, ob ein Zertifikat in einer vertrauenswürdigen Registrierungsstelle hinterlegt ist, wodurch vermieden wird, dass bei jeder Verbindung aufwendige postquantum-sichere Signaturen übertragen werden müssen. Reibungslose Web-Migration: Website-Betreiber können sowohl klassische TLS-Zertifikate als auch Merkle-Tree-Zertifikate der nächsten Generation in einem einzigen, einheitlichen System verwalten, was einen reibungslosen Übergang zur Post-Quantum-Sicherheit ermöglicht, ohne dass eine sofortige Umstellung erforderlich ist.

Cloudflare wird nach Abschluss des Antrags- und Genehmigungsverfahrens für das Browser-Root-Programm mit der Ausstellung klassischer Zertifikate beginnen. Der Start der MTC-Ausstellung im Produktivbetrieb ist für das erste Quartal 2027 geplant. Der Erwerb des öffentlich vertrauenswürdigen Root-CA-Schlüsselmaterials von GlobalSign durch Cloudflare wird voraussichtlich in den nächsten zwei Monaten abgeschlossen sein und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Website-Betreiber und Entwickler können sich über den Cloudflare-Blog über technische Neuigkeiten auf dem Laufenden halten und sich für Benachrichtigungen zum frühen Zugang anmelden.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, lesen Sie die folgenden Beiträge:

Blog: Building a Certificate Authority for the whole Internet

Blog: Building a post-quantum Certificate Authority with MTCs

Cloudflare Post-Quantum Cryptography

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, wobei diese Aussagen mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "erwartet", "prüft", "plant", "geht davon aus", "könnte", "beabsichtigt", "strebt an", "prognostiziert", "erwägt", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" oder "setzt fort" oder die Verneinung dieser Wörter sowie andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf die Erwartungen, die Strategie, die Pläne oder die Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese charakteristischen Begriffe. Zu den in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Funktionen und die Wirksamkeit der öffentlichen Zertifizierungsstelle von Cloudflare sowie anderer Produkte und Technologien von Cloudflare, die Vorteile für die Kunden von Cloudflare durch die Nutzung der öffentlichen Zertifizierungsstelle von Cloudflare sowie anderer Produkte und Technologien von Cloudflare, den Zeitpunkt, zu dem die öffentliche Zertifizierungsstelle von Cloudflare oder eine ihrer damit verbundenen Funktionen für alle aktuellen und potenziellen Cloudflare-Kunden allgemein verfügbar sein wird, die technologische Entwicklung, den künftigen Geschäftsbetrieb, das Wachstum, die Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Äußerungen des Chief Executive Officer von Cloudflare und anderer Personen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen von Cloudflare detailliert beschrieben sind, darunter der am 6. August 2026 eingereichte Quartalsbericht von Cloudflare auf Formular 10-Q sowie andere Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen kann.

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Contacts:

Cloudflare, Inc.

Daniella Vallurupalli

Vorstand und Leiterin der globalen Unternehmenskommunikation

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