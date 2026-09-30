Der mögliche Börsengang von Anthropic könnte zu einem der bedeutendsten IPOs der aktuellen KI-Welle werden. Wann die Anthropic-Aktie tatsächlich an die Börse kommt, wie viele Aktien angeboten werden und zu welchem Preis die Platzierung erfolgen könnte, steht allerdings noch nicht fest. Für Retailinvestoren ist das Unternehmen dennoch interessant: Ein IPO würde erstmals einen direkten Zugang zu einem der wenigen großen unabhängigen Entwickler sogenannter Frontier-AI-Modelle eröffnen und die Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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