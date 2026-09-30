Am 3. November 2026 finden in den USA die Midterm Elections statt, in denen das Repräsentantenhaus und ein Drittel der Senatssitze neu gewählt werden. Die Wahlen spiegeln die Stimmung im Land wider und zeigen, ob die Politik der Regierung Zustimmung findet. Im Folgenden gehen wir auf die politischen Aspekte der Wahl ein und zeigen auch die möglichen Auswirkungen auf den Aktienmarkt auf. Zwar gelten die Zwischenwahlen nicht als der wichtigste Treiber für die Entwicklung der US-Aktienmärkte, sie können ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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