Noch bevor der Tankrabatt offiziell greift, reagieren die Zapfsäulen. Super E10 war am Mittwoch um 10 Uhr bereits 4,2 Cent günstiger als zur selben Zeit am Dienstag, Diesel verbilligte sich um 3,9 Cent. Laut dem Spritpreisportal Tankerkönig waren Benzin und Diesel kurz vor dem typischen Mittagssprung sogar rund 5 Cent billiger als 24 Stunden zuvor. Wobei der Mittagssprung selbst etwas kräftiger ausfiel als in den Tagen davor. Preise fallen, Gründe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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