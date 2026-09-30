DJ PTA-News: Gallmetzer HealthCare S.p.A.: Gallmetzer HealthCare präsentiert sich auf der Baader Investment Conference 2026 in München - Südtiroler Unternehmensgruppe im Dialog mit internationalen Investoren und Analysten

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Gallmetzer HealthCare S.p.A.: Gallmetzer HealthCare präsentiert sich auf der Baader Investment Conference 2026 in München

Südtiroler Unternehmensgruppe im Dialog mit internationalen Investoren und Analysten

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Bozen (pta000/30.09.2026/16:41 UTC+2)

Bozen/München, 29. September 2026 - Die börsennotierte Gallmetzer HealthCare A.G. (GHC) mit Sitz in Bozen hat an der diesjährigen Baader Investment Conference in München teilgenommen und sich dort einem internationalen Publikum aus institutionellen Investoren, Analysten und Kapitalmarktvertretern präsentiert.

Die Baader Investment Conference zählt zu den bedeutenden Kapitalmarktkonferenzen im DACH-Raum. Die 15. Ausgabe fand vom 21. bis 24. September 2026 in München statt. Nach Angaben der Baader Bank nahmen 230 präsentierende Unternehmen und mehr als 750 internationale Investoren teil. Im Rahmen der Konferenz wurden rund 3.000 Einzel- und Kleingruppengespräche sowie etwa 90 Unternehmenspräsentationen durchgeführt.

Gallmetzer HealthCare war am 21. September 2026 mit einer öffentlichen Unternehmenspräsentation sowie zahlreichen persönlichen Investorengesprächen vertreten.

Für die GHC nahmen CEO Dietrich Gallmetzer, die Vorstandsmitglieder Lisa Gallmetzer und Jochen Gallmetzer, CFO Dr. Florian Schwienbacher sowie COO Michael Gamper an der Veranstaltung teil.

Im Mittelpunkt der Teilnahme stand der direkte und persönliche Austausch mit institutionellen Investoren und Analysten. Im Rahmen zahlreicher One-to-One-Gespräche präsentierte GHC das Unternehmen, sein Geschäftsmodell sowie die bereits kommunizierte strategische Ausrichtung und vertiefte den Dialog mit internationalen Kapitalmarktteilnehmern.

Für Gallmetzer HealthCare hatte die Teilnahme auch aus regionaler Sicht eine besondere Bedeutung: GHC war als börsennotiertes Unternehmen aus Südtirol auf einer der großen Investorenkonferenzen des deutschsprachigen Raums vertreten und konnte damit zugleich den Wirtschaftsstandort Südtirol gegenüber einem internationalen Kapitalmarktpublikum präsentieren.

Seit Dezember 2025 werden die Aktien der Gallmetzer HealthCare A.G. an der Wiener Börse im Segment direct market plus gehandelt. Die Teilnahme an der Baader Investment Conference ist Teil des kontinuierlichen Dialogs des Unternehmens mit Investoren, Analysten und weiteren Kapitalmarktteilnehmern.

"Der direkte Austausch mit Investoren und Analysten ist für uns ein wichtiger Bestandteil unserer Kapitalmarktkommunikation. Die Baader Investment Conference bietet dafür ein professionelles internationales Umfeld und die Möglichkeit, Gallmetzer HealthCare und unser Geschäftsmodell persönlich vorzustellen sowie bestehende Kontakte zu vertiefen und neue Kontakte aufzubauen", erklärt Dietrich Gallmetzer, CEO der Gallmetzer HealthCare A.G.

Über Gallmetzer HealthCare A.G.

Die Gallmetzer HealthCare A.G. mit Sitz in Bozen - Italien ist eine Unternehmensgruppe mit Schwerpunkt im Dental- und Gesundheitsbereich. Die Gruppe vereint unterschiedliche Aktivitäten entlang der dentalen Wertschöpfungskette und ist unter anderem in den Bereichen Dentalhandel, eigene Marken und Produkte sowie weiteren Dienstleistungen im Gesundheits- und Dentalbereich tätig.

Die Aktien der Gallmetzer HealthCare A.G. werden seit Dezember 2025 an der Wiener Börse im Segment direct market plus gehandelt.

ISIN: IT0005657355

Börse: Wiener Börse - direct market plus

Unternehmenssitz: Bozen, Südtirol

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Aussender: Gallmetzer HealthCare S.p.A. Negrellistraße 4 39100 Bozen Italien Ansprechpartner: Nora Gallmetzer Tel.: +39 0471 066000 E-Mail: investor-relations@gallmetzerhealthcare.com Website: www.gallmetzerhealthcare.com ISIN(s): IT0005657355 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1790779260119 ]

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September 30, 2026 10:41 ET (14:41 GMT)