EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: PATRIZIA SE / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

PATRIZIA SE: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



30.09.2026 / 17:08 CET/CEST

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PATRIZIA erwirbt Anteil an Dawonia Augsburg, 30. September 2026. Die PATRIZIA SE hat heute von der First Capital Partner GmbH einen weiteren Anteil von 2,3% an der OSCAR Germany SCS, SICAF-RAIF erworben, die indirekt einen Anteil von 95,5% an der Dawonia Real Estate GmbH & Co. KG hält, die wiederum mittelbar über die Dawonia GmbH rund 25.000 Wohneinheiten überwiegend in Süddeutschland besitzt. Die First Capital Partner GmbH hält derzeit 58,9% der Aktien der PATRIZIA SE und ist damit eine nahestehende Person im Sinne von § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG. Die First Capital Partner GmbH wird indirekt gehalten von Herrn Wolfgang Egger, der auch Mitglied des Verwaltungsrats und geschäftsführender Direktor der PATRIZIA SE ist. Der Kaufpreis für den Anteil an der OSCAR Germany SCS, SICAF-RAIF beträgt zunächst 50,5 Mio. EUR. Ein zusätzlicher Kaufpreis von 11,8 Mio. EUR ist zu zahlen, wenn aus einer späteren Veräußerung des erworbenen Anteils oder der Dawonia Real Estate GmbH & Co. KG oder bestimmten Ausschüttungen insgesamt bezogen auf den Anteil mehr als 74,1 Mio. EUR erlöst werden. Die geschäftsführenden Direktoren und der Verwaltungsrat der PATRIZIA SE haben die Höhe des Kaufpreises, einschließlich der möglichen zukünftigen Erhöhung und die weiteren Bedingungen der Transaktion geprüft und bewerten diese insgesamt als finanziell angemessen. Der Verwaltungsrat hat der Transaktion zugestimmt. Herr Wolfgang Egger hat an den Beratungen und Beschlussfassungen nicht teilgenommen.



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