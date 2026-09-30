Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content-Management und die Automatisierung von Geschäftsprozessen gab heute die Ernennung von Garrett Boss zum Chief Information Officer bekannt. Boss wird das globale IT-Services-Team sowie das Business Transformation Office von Laserfiche leiten, wozu auch die Bereitstellung interner Laserfiche-Lösungen und aller anderen unternehmensweiten IT-Systeme gehört. In dieser Funktion wird er zudem die Bereiche Governance, Risiko und Compliance leiten und damit die Mission von Laserfiche unterstützen, Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz voranzutreiben und gleichzeitig die kritischen Inhalte und Lebenszyklus-Tools zu schützen, auf die sich die Kunden verlassen.

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Garrett Boss joins Laserfiche as chief information officer.

"Die eigene technologische Infrastruktur und die Sicherheitsvorkehrungen von Laserfiche sind von zentraler Bedeutung dafür, dass wir ein herausragendes Produkt und reaktionsschnelle Dienstleistungen anbieten können", erklärte CEO Karl Chan. "Garrett ist eine bewährte Führungskraft, die nachweislich globale IT- und Governance-Teams bei deren Expansion und der Beschleunigung von Innovationen geleitet hat. Ich bin zuversichtlich, dass seine Führungsqualitäten dazu beitragen werden, Laserfiche weiter voranzubringen, während wir die Zukunft unserer Plattform gestalten."

Herr Boss verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Ausrichtung von Initiativen zur digitalen Transformation auf geschäftliche Ergebnisse. Zuletzt leitete er als Executive Vice President für den Bereich "Enterprise Data Platforms" bei der FOX Corporation die Bemühungen, agentengesteuerte Arbeitsabläufe im gesamten Anwendungsportfolio von FOX zu integrieren, um Produktaktualisierungen und die Veröffentlichung neuer Funktionen zu beschleunigen und die Markteinführungszeit für Softwareverbesserungen zu verkürzen. Es ist ihm ein großes Anliegen, unternehmensweit positive Veränderungen zu bewirken, ergebnisorientierte Teams aufzubauen, die klar und zielgerichtet arbeiten, sowie Technologielösungen bereitzustellen, die messbaren Mehrwert schaffen. Bei Laserfiche wird Herr Boss die kontinuierliche Innovation des Unternehmens sowie die Bereitstellung nahtloser Nutzererlebnisse für Partner und Kunden unterstützen.

"Es ist mir eine Ehre, in einem so entscheidenden Moment in der Unternehmensgeschichte zu Laserfiche zu stoßen", sagte Boss. "Laserfiche ist seit langem führend darin, Unternehmen bei der Verwaltung von Informationen und der Automatisierung kritischer Geschäftsprozesse zu unterstützen, und ich bin besonders begeistert von der Strategie des Unternehmens im Bereich KI und Kontextmanagement. Der Nutzen von KI in Unternehmen hängt in hohem Maße von der Qualität und dem Kontext der Informationen ab, auf denen sie basiert. Laserfiche ist in einer einzigartigen Position, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre unstrukturierten Inhalte in verlässliche, verwertbare Kontexte umzuwandeln, die sicher in KI-gestützte Arbeitsabläufe integriert werden können. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Karl und dem gesamten Führungsteam unsere Technologiestrategie voranzutreiben, Innovationen zu beschleunigen und intuitive, nahtlose Nutzererlebnisse zu schaffen, die unsere Kunden und Partner dabei unterstützen, erfolgreich zu sein."

Laserfiche bietet weltweit mehr als 10 Millionen Nutzern unternehmensgerechte, KI-gestützte Lösungen für das Content-Management an. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Long Beach, Kalifornien.

Über Laserfiche

Laserfiche ist die führende Unternehmensplattform, die Organisationen dabei unterstützt, ihre Abläufe digital zu transformieren und ihre Inhalte mithilfe KI-gestützter Lösungen zu verwalten. Durch skalierbare Workflows, anpassbare Formulare, No-Code-Vorlagen und KI-gestützte Funktionen beschleunigt die Laserfiche-Dokumentenmanagement-Plattform die Abwicklung von Geschäftsabläufen. Organisationen jeder Größe von Start-ups bis hin zu Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf Laserfiche. Laserfiche ermöglicht es Teams, die Produktivität zu steigern, die Zusammenarbeit zu fördern und ein hervorragendes Kundenerlebnis in großem Maßstab zu bieten. Laserfiche hat seinen Hauptsitz in Long Beach, Kalifornien, und ist weltweit tätig, mit Niederlassungen und Partnern in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien.

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