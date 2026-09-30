Mit sofortiger Wirkung räumt William Willms nach nur neun Monaten seinen Vorstandsposten beim Münchner Ticketkonzern - Gründe nennt das Unternehmen nicht. Das Papier markiert zeitweise den tiefsten Stand seit einem Jahr. Wenige Stunden später meldet eine Stiftung aus dem Umfeld von Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg einen Zukauf über rund zehn Millionen Euro.Der abrupte Abgang des Finanzchefs schickt CTS Eventim auf Talfahrt. Die Aktie des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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