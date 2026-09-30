RANCHO CORDOVA, Kalifornien, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco hat heute einen umfassenden, auf fünf Jahre angelegten Investitionsplan mit einem Volumen von mehr als 200 Millionen US-Dollar angekündigt. Ziel ist es, die Entwicklungs- und Produktionsinfrastruktur des Unternehmens in den USA für niedermolekulare Wirkstoffe und Peptide auszubauen und zu modernisieren. Die strategische Initiative ist ein zentraler Baustein der übergeordneten globalen Strategie des Unternehmens, eine widerstandsfähige Lieferkette sicherzustellen und die wachsende Nachfrage seines diversifizierten Kundenstamms zu bedienen.

Damit setzt SK pharmteco seine globale Wachstumsstrategie fort. Die neuen Investitionen ergänzen die jüngsten Maßnahmen des Unternehmens: die Investition von 6 Millionen US-Dollar in den kalifornischen Standort zur Förderung der Peptidentwicklung, die Eröffnung von zwei hochmodernen Produktionsanlagen am Standort in Irland zur Erweiterung der dortigen Kapazitäten für die Herstellung kommerzieller niedermolekularer Wirkstoffe im großtechnischen Maßstab und hochpotenter pharmazeutischer Wirkstoffe (HPAPIs) sowie die Kapazitätserweiterung in Südkorea im Umfang von 260 Millionen US-Dollar zum Ausbau der globalen Produktionskapazitäten für niedermolekulare Wirkstoffe und Peptide.

Im Rahmen des neuen Investitionsprogramms in den USA wird SK pharmteco gezielt in wichtige Technologieplattformen investieren, darunter:

Modernste Entwicklungslabore: Inbetriebnahme neuer, vollständig ausgestatteter Entwicklungslabore, um die Entwicklung niedermolekularer Wirkstoffe und Peptide von der frühen bis zur späten Entwicklungsphase zu beschleunigen.

Inbetriebnahme neuer, vollständig ausgestatteter Entwicklungslabore, um die Entwicklung niedermolekularer Wirkstoffe und Peptide von der frühen bis zur späten Entwicklungsphase zu beschleunigen. Fortschrittliche Peptidaufreinigung: Ausbau der Peptidherstellung durch neue GMP-Kapazitäten im Kilo-Maßstab, die voraussichtlich Ende 2026 in Betrieb gehen, sowie durch fortschrittliche Flüssigchromatografie-Technologien.

Ausbau der Peptidherstellung durch neue GMP-Kapazitäten im Kilo-Maßstab, die voraussichtlich Ende 2026 in Betrieb gehen, sowie durch fortschrittliche Flüssigchromatografie-Technologien. Erweiterte und modernisierte Produktionskapazitäten: Errichtung neuer Produktionsbereiche und Modernisierung bestehender GMP-Kapazitäten, um der wachsenden Nachfrage nach niedermolekularen pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) gerecht zu werden.

Errichtung neuer Produktionsbereiche und Modernisierung bestehender GMP-Kapazitäten, um der wachsenden Nachfrage nach niedermolekularen pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) gerecht zu werden. Infrastruktur und Nachhaltigkeit: Umfangreiche Investitionen in die Modernisierung der Versorgungssysteme, der Logistik und der digitalen Infrastruktur sowie in grüne Technologien, um einen nachhaltigen und hocheffizienten Betrieb sicherzustellen.

Durch das mehrjährige Investitionsprogramm sollen in den USA voraussichtlich 100 dauerhafte, hochqualifizierte Arbeitsplätze entstehen. Damit stärkt SK pharmteco die heimischen Kapazitäten für die Versorgung mit pharmazeutischen Wirkstoffen, Peptiden und Wirkstoffen für fortschrittliche Therapien erheblich.

"Der Ausbau unserer Aktivitäten in den USA markiert für SK pharmteco einen wichtigen Meilenstein", sagt Joerg Ahlgrimm, CEO des Unternehmens. "Mit der Erweiterung unserer US-Kapazitäten für niedermolekulare Wirkstoffe und Peptide reagieren wir direkt auf die wachsende Nachfrage unserer Kunden. In Verbindung mit unserem Fokus auf grüne Technologien und moderne Infrastruktur stellen wir sicher, dass unsere Kunden von der frühen Entwicklungsphase bis zur kommerziellen Herstellung auf einen äußerst zuverlässigen, nachhaltigen und technologisch fortschrittlichen Partner zählen können."

Über SK pharmteco

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen niedermolekulare Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren, wodurch es über das erforderliche Fachwissen verfügt, um komplexe Therapien auf den Markt zu bringen. Durch diese Säulen unterstützt SK pharmteco weltweit biopharmazeutische Partner jeder Größe mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungslösungen. SK pharmteco ist eine Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.

Kontakt:

Keith Bowermaster, APR, CCMP

Kommunikationsberater

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