FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
S.P.G.E. 13-28 REGS BE6248240XXX
BEACON ENERGY PLC O.N. BZP0 IM00BW9JFW84
NATIONW.BLDG 25/33 FLR XS2974139XXX
LINK FIN(KY) 26/36 XS3277031XXX
BINGH.SUK.2 26/31 MTN XS3289056XXX
ABERTIS INF.26/UND.FLRMTN XS3315415XXX
SUMIT.M.F.G. 26/34 FLRMTN XS3320639XXX
SUMIT.MITSUI 26/30 MTN XS3320639XXX
ALEX.M.UK 26/31 REGS XS3350943XXX
BCO SANTAND. 26/38 FLRMTN XS3352075XXX
BARCLAYS 26/30 FLR MTN XS3367720XXX
ING BANK 26/33 MTN XS3371718XXX
VOLVO TREAS. 26/29 MTN XS3479662XXX
AB/FROM ONWARDS 30.09.2026 17:37 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
S.P.G.E. 13-28 REGS BE6248240XXX
BEACON ENERGY PLC O.N. BZP0 IM00BW9JFW84
NATIONW.BLDG 25/33 FLR XS2974139XXX
LINK FIN(KY) 26/36 XS3277031XXX
BINGH.SUK.2 26/31 MTN XS3289056XXX
ABERTIS INF.26/UND.FLRMTN XS3315415XXX
SUMIT.M.F.G. 26/34 FLRMTN XS3320639XXX
SUMIT.MITSUI 26/30 MTN XS3320639XXX
ALEX.M.UK 26/31 REGS XS3350943XXX
BCO SANTAND. 26/38 FLRMTN XS3352075XXX
BARCLAYS 26/30 FLR MTN XS3367720XXX
ING BANK 26/33 MTN XS3371718XXX
VOLVO TREAS. 26/29 MTN XS3479662XXX
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