Anthropic will 518 Milliarden US-Dollar in Rechenleistung stecken, rund 80 Prozent davon unkündbar. Google, Amazon und vor allem ein Chipkonzern kassieren kräftig. Doch der Börsengang birgt ein Risiko. Anthropic geht bei der Rechenleistung aufs Ganze. Der Entwickler des Chatbots Claude will in den kommenden zehn Jahren mindestens 518 Milliarden US-Dollar gemeinsam mit sechs Partnern in Infrastruktur für künstliche Intelligenz stecken. Das geht aus dem vertraulichen Börsenprospekt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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