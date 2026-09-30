Wenn Abrufzahlen bei Videoplattformen stagnieren, beginnt für die Produzent:innen die mühsame Suche nach Ursachen. Bisher war dafür die Auswertung etlicher Statistiken nötig. Ein neuer Ansatz verlagert diese Datenanalyse nun vollständig auf automatisierte Systeme. Facebook-Mutter Meta integriert einen konversationellen Assistenten in die Videobearbeitungs-App Edits. Edits wurde als direkte Konkurrenz zu etablierten Schnittprogrammen wie CapCut auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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