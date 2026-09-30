© Foto: DALL*EHunderte US-Kleinanleger verloren mehr als 15 Millionen US-Dollar. Besonders perfide: Die Plattformen gaben sich sogar als von der SEC reguliert aus.Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE
© Foto: DALL*EHunderte US-Kleinanleger verloren mehr als 15 Millionen US-Dollar. Besonders perfide: Die Plattformen gaben sich sogar als von der SEC reguliert aus.Den vollständigen Artikel lesen
Die US-Börsenaufsicht SEC hat zwei Klagen gegen die Unternehmen Cryptoaiml Ltd. und TSAI Pro Ltd. eingereicht. Hunderte Kleinanleger verloren über WhatsApp-Gruppen insgesamt mehr als 15 Millionen US-Dollar. Die Betrüger lockten die Opfer mit Versprechen über KI-gestützte Aktiengeschäfte und gaben vor, SEC-reguliert zu sein. Tatsächlich fand kein echter Handel statt; stattdessen wurden den Anlegern gefälschte Gewinne angezeigt.