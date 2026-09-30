I-SEC bewältigt die zunehmende Komplexität durch Optimierung dabei verbessert das Unternehmen die Effizienz und gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, ohne dabei die Bedürfnisse der Mitarbeiter aus den Augen zu verlieren.

Gurobi Optimization, LLC, der Anbieter im Bereich der Decision-Intelligence-Technologie, und sein Partner Syntro, ein Anbieter von Lösungen für die Personalplanung, unterstützen Unternehmen wie I-SEC, einen internationalen Anbieter von Sicherheitsdienstleistungen für Flughäfen, dabei, in zunehmend komplexen und streng regulierten Betriebsumgebungen bessere operative Entscheidungen zu treffen.

Da Unternehmen einem wachsenden Druck ausgesetzt sind, Arbeitskosten, gesetzliche Vorgaben, Servicestandards und die Bedürfnisse der Mitarbeiter in Einklang zu bringen, greifen viele auf mathematische Optimierung zurück, um die operative Entscheidungsfindung zu verbessern. Die Personalplanung im Bereich der Flughafensicherheit ist besonders komplex: Unternehmen müssen den Personalbestand an schwankende Passagierzahlen anpassen, dabei strenge Vorschriften einhalten, vorgeschriebene Pausen und Zertifizierungen berücksichtigen und die Abdeckung über mehrere Standorte und Kontrollpunkte hinweg sicherstellen.

Im Zusammenarbeit mit Syntro implementierte I-SEC einen Schichtplaner, basierend auf dem Gurobi-Solver. Anstatt Mitarbeiter direkt den Dienstplänen zuzuweisen, generiert die Lösung zunächst einen optimalen Satz von Schichten auf der Grundlage von Nachfragemustern, gesetzlichen Vorgaben, vorgeschriebenen Pausen, Gehzeiten zwischen den Standorten und Übergängen zwischen den Sicherheitskontrollpunkten.

Durch eine genauere Abstimmung des Personalbestands auf den betrieblichen Bedarf konnte I-SEC Ineffizienzen abbauen und über einen Zeitraum von fünf Jahren aufgrund geringerer Leerlaufzeiten eine Senkung der Gesamtpersonalkosten um 4-5 erzielen. Die optimierte Schichtplanung ermöglicht zudem eine größere Flexibilität bei der Gestaltung der Schichtlängen und -beginnzeiten, wodurch unterschiedlichen Vertragsarten und den Präferenzen der Mitarbeiter Rechnung getragen wird.

"Angesichts zahlreicher Vorschriften und Einschränkungen war die Einsatzplanung der richtigen Mitarbeiter am richtigen Ort ein komplexes Puzzle, das es schwierig machte, alle möglichen Optionen zu überblicken", sagte Rawin Jharap, Geschäftsführer von I-SEC Benelux. "Das von Gurobi unterstützte Tool von Syntro hat unsere Planung effizienter gestaltet und die Arbeitsbelastung unserer Planer verringert. Dadurch können sie mehr Zeit für die zwischenmenschlichen Aspekte ihrer Arbeit aufwenden, was bei I-SEC von großer Bedeutung ist."

Aufbauend auf diesem Erfolg führt Syntro derzeit abschließende Tests für einen Dienstplan-Generator durch, der die Dienstpläne für einzelne Mitarbeiter optimieren wird wodurch die Vorteile der mathematischen Optimierung auf den gesamten Personalplanungsprozess ausgeweitet werden.

"Branchenübergreifend sehen sich Unternehmen einem wachsenden Druck ausgesetzt, in zunehmend dynamischen und von Einschränkungen geprägten Betriebsumgebungen bessere Entscheidungen zu treffen. Die Flughafensicherheit ist hierfür ein hervorragendes Beispiel", sagte Duke Perrucci, CEO von Gurobi. "Da die Personalplanung immer komplexer wird, bleibt die Optimierung eine unverzichtbare Technologie für den Aufbau effizienterer, widerstandsfähigerer und anpassungsfähigerer Betriebsabläufe. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Syntro die Lösungen anzubieten, die Unternehmen wie I-SEC benötigen."

Um mehr darüber zu erfahren, wie Gurobi und Syntro I-SEC dabei unterstützen, die Sicherheitsplanung an Flughäfen zu revolutionieren, lesen Sie die vollständige Fallstudie.

Über Gurobi

Gurobi ist der weltweit leistungsstärkste Optimierungs-Solver, der Organisationen dabei hilft, im Kontext komplexer, realer Entscheidungsprobleme die optimale Vorgehensweise zu bestimmen. Gurobi ist eine integrale KI-Technologie, die mathematische Optimierung nutzt, um Daten in zuverlässige, vertretbare Entscheidungen umzuwandeln.

Organisationen in verschiedenen Branchen nutzen Gurobi, um Lieferketten zu optimieren, Ressourcen zuzuweisen, Produkte zu bepreisen und Risiken zu managen. Mit Gurobi können Sie schnell handeln, komplexe Systeme ohne Kompromisse modellieren und vertretbare Entscheidungen treffen.

Gurobi wurde 2008 gegründet und ist in Amerika, Europa und Asien tätig. Das Unternehmen bedient Kunden in mehr als 40 Branchen, darunter Organisationen wie SAP, Air France und die National Football League. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gurobi.com/ oder unter der Telefonnummer +1 713 871 9341.

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