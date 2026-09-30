XRP Prognose Oktober 2026 mit Kurs bei 1,52 Dollar und warum die Fed-Sitzung jetzt alles entscheidet

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Die XRP Prognose für Oktober steht vor einem Widerspruch, den kaum ein Chart sauber erklären kann. XRP hat in 90 Tagen rund 46 Prozent zugelegt und notiert laut CoinMarketCap am Dienstagabend bei etwa 1,52 US-Dollar. Trotzdem liegt der Kurs noch 59 Prozent unter seinem Rekordhoch von 3,65 Dollar. Gleichzeitig warten 37 Milliarden Token im Escrow von Ripple darauf, nach und nach auf den Markt zu kommen. Dazu droht Ende Oktober eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank. Reicht die neue Kaufkraft also für eine positive XRP Prognose, oder wird jede Rally erneut von Verkäufern gebremst?

XRP Prognose zwischen Fed-Entscheidung, Escrow-Druck und ETF-Zuflüssen

Laut 24/7 Wall St. liegt XRP trotz der Rally für das Jahr 2026 noch 17,6 Prozent im Minus, während Bitcoin nur 3,5 Prozent verloren hat. Genau dieser Rückstand macht jede XRP Prognose so schwierig, denn ein Coin mit rund 95,6 Milliarden Dollar Marktwert braucht enorm viel Kapital, um sich zu bewegen.

Für die XRP Prognose ist die Sitzung der US-Notenbank am 27. und 28. Oktober die größte Hürde. Nach Daten von CME FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinserhöhung um einen Viertelpunkt bei etwa 64 Prozent. Das wiegt schwer, denn der Token zahlt keine Zinsen, während zehnjährige US-Staatsanleihen am Dienstag rund 5,3 Prozent Rendite brachten. Auf der Angebotsseite liegen rund 37 Milliarden noch nicht freigegebene Token im Wert von etwa 55 Milliarden Dollar. Dem stehen nur rund 1,8 Milliarden Dollar in US-Spot-ETFs gegenüber, was knapp zwei Prozent des gesamten Marktwerts von XRP entspricht.

Laut CoinMarketCap notiert XRP am Dienstagabend bei rund 1,52 Dollar. Der erste Widerstand liegt beim Septemberhoch von 1,66 Dollar, das nächste Ziel beim Augusthoch von 1,70 Dollar. Bis dorthin wären es vom aktuellen Kurs nur knapp zwölf Prozent. Diese XRP Prognose ist für einen Coin dieser Größe solide, doch sie verändert kein Portfolio grundlegend. Wer mehr Spielraum sucht, fragt sich deshalb, wo Kapital noch früh genug einsteigen kann, bevor der Markt den Preis festlegt.

Warum die XRP Prognose Anleger zu Pepeto führt

Die Zahlen rund um die XRP Prognose zeigen ein bekanntes Muster. Neue ETF-Gelder fließen zwar, doch bei über 90 Milliarden Dollar Marktwert und 37 Milliarden wartenden Token bleibt der Hebel für neue Käufer begrenzt. Viele Anleger, die genau rechnen, schauen deshalb einen Schritt früher, und genau in dieser Lücke steht Pepeto.

Das Projekt läuft auf Ethereum, hat ein festes Angebot von 420 Billionen Token und bietet bereits drei funktionierende Werkzeuge, die viele Presale-Projekte nur ankündigen. Im Mittelpunkt steht PepetoSwap, die hauseigene Börse, auf der jeder Tausch null Protokollgebühren kostet. Ein Tausch über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap rund 3 Dollar, auf PepetoSwap fällt dagegen nur die Netzwerkgebühr an. Wer im Monat 200 Trades zu je 5.000 Dollar ausführt, spart im Vergleich zu Uniswap etwa 3.000 Dollar, und dieser Unterschied zeigt sich direkt im Wallet und nicht nur auf einem Chart.

Anleger haben im Presale bereits mehr als 10 Millionen Dollar investiert, und das zu einem Preis von nur 0,000000188 Dollar pro Token. Der Mitgründer hat den ersten Pepe-Coin aufgebaut, und im Entwicklerteam sitzt ein ehemaliger Binance-Experte. Sicherheit spielt dabei eine zentrale Rolle, denn SolidProof hat den gesamten Code geprüft und eine KYC-Kontrolle des Teams durchgeführt, bevor der Presale für Käufer geöffnet wurde.

Analysten trauen dem Token nach dem Börsenstart ein bis zu hundertfaches Potenzial zu, eine Garantie dafür gibt es jedoch nicht. Diese Rechnung könnte aus einem kleinen Einstieg von heute nach dem geplanten Binance-Listing eine ganz andere Summe machen. Wer in früheren Zyklen mit einem Coin wirklich Geld verdient hat, traf meist eine einzige Entscheidung. Er handelte, solange der frühe Einstieg noch offen war. Genau dieser Einstieg ist im Presale derzeit noch möglich, doch jede gefüllte Stufe rückt das Listing näher.

Fazit

Die XRP Prognose für Oktober hängt an der Fed, am Escrow und an den ETF-Zuflüssen. Selbst die beste XRP Prognose mit einem Ausbruch auf 1,70 Dollar brächte bei einem Marktwert von über 90 Milliarden Dollar nur ein moderates Plus. Pepeto wartet dagegen auf keinen Zinsentscheid, denn die gebührenfreie Börse läuft bereits und die Nachfrage im Presale ist messbar. Ein kleiner Marktwert lässt sich weit leichter bewegen als ein Riese wie XRP, und jede gefüllte Stufe bringt das Binance-Listing näher. Wer mit frühen Coins Vermögen aufgebaut hat, handelte fast immer, solange das Fenster noch offen war. Dieses Fenster steht auf der offiziellen Pepeto-Website noch offen, doch zu diesem Preis dürfte es nicht mehr lange bleiben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für Oktober 2026?

Die XRP Prognose für Oktober 2026 sieht eine Spanne zwischen 1,25 und 1,70 Dollar. Aktuell notiert XRP bei rund 1,52 Dollar, der erste Widerstand liegt bei 1,66 Dollar. Entscheidend ist die Fed-Sitzung am 27. und 28. Oktober.

Warum wird Pepeto neben XRP diskutiert?

Pepeto wird diskutiert, weil der Presale mit PepetoSwap bereits eine gebührenfreie Börse bietet und SolidProof den Code geprüft hat. Mehr dazu auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.