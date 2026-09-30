Entity Resolution, eine Kernfunktion der Decision-Intelligence-Plattform von Quantexa, verschafft Morgan Stanley eine unternehmensweit einheitliche Sicht auf seine Kunden

LONDON und MENLO PARK, Kalifornien, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein globales Softwareunternehmen für Daten, Analysen und KI und Vorreiter im Bereich Decision Intelligence, gab heute bekannt, dass es auf der 24. jährlichen Tech Week von Morgan Stanley in Menlo Park mit dem Innovation Award 2026 des Unternehmens ausgezeichnet wurde.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten würdigt Morgan Stanley Technologieinnovatoren, deren Lösungen einen wesentlichen Beitrag leisten. Die Tech Week ist eine Veranstaltung auf Einladung, die die Führungskräfte des Unternehmens aus den Bereichen Business und Technologie mit ihren Technologiepartnern zusammenbringt. Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung standen KI-Plattformen und die Grundlagen agentenbasierter KI. Quantexa wurde für seine Arbeit zur Zusammenführung der Kundendaten von Morgan Stanley über das gesamte Unternehmen hinweg ausgezeichnet.

Die Entity-Resolution-Technologie von Quantexa verarbeitet Kunden- und Kontaktdaten aus verschiedenen Geschäftsbereichen und setzt dynamisches Matching ein, um doppelte Datensätze zu identifizieren. Dabei kommen zwei sich ergänzende Konfigurationen zum Einsatz: ein automatisierter Ansatz, der an den bestehenden Governance-Standards ausgerichtet ist, sowie eine durch Data Stewards unterstützte Prüfung, die zusätzliche Möglichkeiten zur Zusammenführung von Datensätzen für die menschliche Prüfung aufzeigt. Die Plattform unterstützt die Integrated-Firm-Strategie von Morgan Stanley, indem sie eine ganzheitliche Sicht auf die Kunden ermöglicht.

"Die Plattform von Quantexa verschafft uns eine umfassendere Sicht auf unsere Kunden über das gesamte Unternehmen hinweg", so Dan DeDora, Managing Director und Head of Integrated Firmwide Client Intelligence bei Morgan Stanley. "Diese Grundlage hilft uns, unsere Daten- und KI-Strategie voranzutreiben, und versetzt uns in die Lage, kontinuierlich weitere Datenbereiche zu erschließen. Da Morgan Stanley weiterhin einen einheitlichen Ansatz für Kundenbeziehungen verfolgt, spielen belastbare Daten dabei eine entscheidende Rolle."

Entity Resolution ist eine Funktion innerhalb der umfassenderen Decision-Intelligence-Plattform von Quantexa. Diese führt fragmentierte interne und externe Unternehmensdaten zusammen und erstellt Wissensgraphen, die Beziehungen zwischen Kunden, Geschäftspartnern und Transaktionen abbilden. Dadurch unterstützt und erweitert sie fundierte Entscheidungen durch Menschen und KI. Diese Grundlage bildet die Kontextebene zwischen den Rohdaten eines Unternehmens und den KI-Modellen und -Agenten, auf die es zunehmend angewiesen ist. Dadurch können diese Systeme auf Basis eines realitätsnahen und entscheidungsrelevanten Gesamtbilds des Unternehmens Schlussfolgerungen ziehen, anstatt isolierte Datensätze zu verarbeiten.

"Finanzinstitute weltweit stehen unter Druck, den Wert von KI zu erschließen. Dieser Wert hängt jedoch von dem Kontext und der Vertrauenswürdigkeit der zugrunde liegenden Daten ab. Morgan Stanley stellt sich dieser Herausforderung unmittelbar", so Vishal Marria, Gründer und CEO von Quantexa. "Wir fühlen uns durch diese Auszeichnung geehrt und freuen uns, Morgan Stanley bei der Weiterentwicklung seiner KI- und Client-Intelligence-Lösungen zu unterstützen."

Die Auszeichnung schließt nahtlos an ein Jahr unabhängiger Anerkennung für die Plattform von Quantexa an: Das Unternehmen wurde kürzlich als Leader im IDC MarketScape: Worldwide Decision Intelligence Platforms 2026 Vendor Assessment, als Luminary in der Innovation Watch: AI-powered Decision Intelligence 2026 der Everest Group sowie als Leader im Gartner Magic Quadrant 2026 for Decision Intelligence Platforms ausgezeichnet.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Quantexa Banken dabei unterstützt, fragmentierte Kundendaten zu einem vertrauenswürdigen, unternehmensweiten Gesamtbild zusammenzuführen, besuchen Sie bitte https://www.quantexa.com/industries/banking/why-quantexa.

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um Unternehmen dabei zu helfen, anhand von Kontextdaten sichere Entscheidungen zu treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der KI wandelt unsere Decision Intelligence-Plattform isolierte Daten in vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel von einer datengesteuerten zu einer entscheidungsorientierten Organisation. Unsere Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu schützen, ihre Prozesse zu optimieren und ihr Wachstum voranzutreiben. Quantexa unterstützt sie dabei, komplexe Herausforderungen im gesamten Unternehmen zu bewältigen - unter anderem in den Bereichen modernes Datenmanagement, Customer Intelligence, KYC, Finanz- und Wirtschaftskriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit. Das Unternehmen wurde von allen bedeutenden Branchenanalysten als führend in der Kategorie "Decision Intelligence" und als Innovationsführer ausgezeichnet. Quantexa wurde 2016 gegründet, beschäftigt weltweit über 850 Mitarbeiter und hat Zehntausende von Nutzern, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Gartner-Haftungsausschluss

Gartner Magic Quadrant für Decision Intelligence-Plattformen, David Pidsley, Carlie Idoine, Kevin R. Quinn, Gareth Herschel, Kjell Carlsson, Ph.D. 26. Januar 2026.

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