JINAN, China, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser hat einen neuen Produktionsmeilenstein erreicht: Die 10.000. Maschine des Jahres 2026 ist offiziell vom Band gelaufen.

Dieser Meilenstein spiegelt den kontinuierlichen Ausbau der Fertigungskapazitäten von Bodor sowie die Fähigkeit wider, Produktion, Qualitätskontrolle, Auslieferung und Kundenservice mit einer stetig wachsenden globalen installierten Basis effizient zu koordinieren.

Die Skalierung der Fertigung erfordert jedoch weit mehr als die reine Erhöhung des Produktionsvolumens. Höhere Stückzahlen stellen steigende Anforderungen an Materialvorbereitung, Ablaufplanung, Montage, Prüfung und Qualitätskontrolle. Bei Bodor Laser durchläuft jede Maschine vor der Auslieferung definierte Fertigungs- und Prüfverfahren, was auch bei expandierender Produktion eine gleichbleibend hohe Qualität sichert.

Auch für die Kunden ist dieser Meilenstein von direkter Relevanz. Jede Maschine wird in eine Fertigungsumgebung integriert, in der die Leistungsfähigkeit der Anlagen die Produktionseffizienz, die Bearbeitungsmöglichkeiten und die Betriebskontinuität beeinflussen kann. Mit der zunehmenden Auslieferung von Maschinen weltweit gewinnt die Aufrechterhaltung zuverlässiger Fertigungsstandards weiter an Bedeutung.

Parallel zum Produktionswachstum baut Bodor Laser seine weltweiten Servicekapazitäten kontinuierlich aus. Das Servicesystem unterstützt Kunden über alle Phasen des Maschinenbetriebs hinweg - von der Installation über den technischen Support und die Fehlerbehebung bis hin zum laufenden Service.

Eine wachsende internationale Kundenbasis bringt zudem vielfältigere Serviceanforderungen mit sich. Unterschiedliche Märkte, Maschinenkonfigurationen und Anwendungen erfordern koordinierte Serviceteams, standardisierte Prozesse sowie den Zugang zu technischem und anwendungsspezifischem Fachwissen. Der Ausbau der Servicekapazitäten parallel zur Fertigung ist für Bodor daher ein wesentlicher Baustein, um Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Anlagen hinweg zu begleiten.

Der Meilenstein von 10.000 Maschinen verdeutlicht die enge Verknüpfung von Fertigung und Service: Die Fertigung bestimmt, wie Anlagen produziert und geliefert werden, während der Service Kunden nach der Inbetriebnahme im täglichen Betrieb unterstützt. Gemeinsam bilden beide Bereiche das Fundament für langfristige Kundenbeziehungen.

Bodor Laser wird seine Fertigungs- und Servicekompetenzen im Zuge der weltweiten Geschäftsexpansion auch künftig weiter stärken.

Für Bodor Laser ist dieser Meilenstein sowohl ein messbares Ergebnis der Fertigungsentwicklung im Jahr 2026 als auch ein fortlaufendes Versprechen, Kunden mit verlässlichen Anlagen in der täglichen Produktion nachhaltig zu unterstützen.

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